Значительные осадки и грозы: синоптики рассказали неутешительный прогноз погоды на 20 апреля

Девушка с зонтиком в Киеве. Фото: Новини.LIVE

Завтра, 20 апреля, по всей территории Украины будет облачно, однако с прояснениями. Синоптики рассказали, что во всех областях ожидаются осадки.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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Прогноз погоды на завтра

В западных, центральных и восточных областях Украины будет кратковременный дождь. В южных — умеренные осадки и грозы.

Ветер преимущественно северо-восточный, 7-12 м/с.

Температура ночью +7-9°, днем +13-15°. Теплее всего будет в Закарпатской области. Там температура воздуха прогреется до +18 градусов.

Прогноз погоды на 20 апреля. Фото: Укргидрометцентр

Погода в Киеве

Ночью будет облачно с прояснениями. Возможен дождь. Ветер преимущественно северо-восточный 7-12 м/с.

Температура воздуха:

Ночью — +8-6°C;

днем — +10-12°C.

Снеголавинная опасность

Значительная снеголавинная опасность третьего уровня, в связи с оттепелью, ожидается на высокогорье Ивано-Франковской области.

Возможно схождение лавин при низких дополнительных нагрузках.

Умеренная снеголавинная опасность второго уровня, ожидается на высокогорье Закарпатской области.

Прогноз погоды на 20 апреля. Фото: Укргидрометцентр

Предупреждение об опасных гидрологических явлениях

В некоторых областях был объявлен красный уровень опасности из-за половодья.

"Украинским гидрометеорологическим центром объявлено предупреждение об опасных гидрологических явлениях, вызванных последствиями дождливого паводка и весеннего половодья", — сказал начальник отдела гидрологических прогнозов УкрГМЦ ГСЧС Илья Перевозчиков.

Напомним, Пасха этого года в Украине показалась не слишком теплой. Не стоит огорчаться, ведь синоптики прогнозируют уменьшение осадков и повышение температуры.

Также мы писали, что наблюдается сезонное повышение уровня воды в пределах рек Днепр, Десна, Сейм, Припять, Горынь и Западный Буг на территориях Волынской, Киевской, Ровенской, Черкасской и Черниговской областей.

Добавим, паводок в Киеве уже несколько дней подряд идет на убыль. По состоянию на утро 19 апреля уровень воды в реке Днепр в пределах столицы составляет 9343 см по Балтийской системе. Это на 7 см меньше, чем за прошедшие сутки.