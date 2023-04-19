Дощі та грози дошкулятимуть 19 квітня

Дощі в Україні не припиняються. Фото: УНІАН

До України прийшло довгоочікуване потепління. Надалі температура лише підвищуватиметься. Щоправда, потепління супроводжуватиметься дощами та грозами.

У кількох регіонів України 19 квітня очікується посилення дощу. Про це повідомляє Укргідрометцентр та Gismeteo.

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В яких областях чекати на дощ

Відповідно до прогнозу від Українського гідрометцентру, у західній частині, місцями у південних областях та Криму невеликі дощі, у Карпатах з мокрим снігом, на решті території без істотних опадів.

Температура вночі 5-10°, вдень 12-17°; у Карпатах протягом доби 2-7° тепла.

Найближчі кілька днів синоптична ситуація в Україні буде без особливих змін. Опадів дещо поменшає, але температура істотно не зміниться.

"Ми вже перетнули екватор весни, але поки що стрімкого потепління не передбачається. Проте звичайно переважатиме весняна погода", — кажуть синоптики.

Погода по Україні на 19 квітня. Фото: meteo.gov.ua

Погода у Києві та області

У середу, 19 квітня, до Києва прийде невелике потепління. Температура підніметься на 3 градуси порівняно з попереднім днем.

Увесь день буде сухо, хіба аж ввечері падатиме невеликий дощ. Попереджає народна синоптикиня Наталка Діденко.

У четвер очікується короткочасне похолодання.

Надалі знову в межах +12+17 градусів, з періодичними дощами.

Весняне водопілля

Вода, на жаль, показує всі слабкі місця вибору хаотичної забудови, порушених правил та норм будівництва на заплавах, нечищених протоків та стоків. Що ще раз вказує на те, що все треба розглядати в комплексі, підходити з розумом, професійно.

Попередження про водопілля. Фото: meteo.gov.ua

У деяких областях оголосили червоний рівень небезпеки через весняне водопілля.

За експертними оцінками Гідрометцентру, пік водопілля припадає на 18-28 квітня, вода ще надходитиме.

Нагадаємо, відповідно до прогнозу від Гідрометцентру, до кінця тижня у західній частині, місцями у південних областях та Криму невеликі дощі, у Карпатах з мокрим снігом, на решті території без істотних опадів.