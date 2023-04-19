Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Погода arrow Велика вода не відходить: дощі та грози дошкулятимуть українцям 19 квітня arrow

Велика вода не відходить: дощі та грози дошкулятимуть українцям 19 квітня

19 квітня 2023 06:55
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко
Дощі та грози дошкулятимуть 19 квітня
Дощі в Україні не припиняються. Фото: УНІАН
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко

До України прийшло довгоочікуване потепління. Надалі температура лише підвищуватиметься. Щоправда, потепління супроводжуватиметься дощами та грозами.

У кількох регіонів України 19 квітня очікується посилення дощу.  Про це повідомляє Укргідрометцентр та Gismeteo.

Читайте також:

В яких областях чекати на дощ

Відповідно до прогнозу від Українського гідрометцентру, у західній частині, місцями у південних областях та Криму невеликі дощі, у Карпатах з мокрим снігом, на решті території без істотних опадів. 

Температура вночі 5-10°, вдень 12-17°; у Карпатах протягом доби 2-7° тепла.

Найближчі кілька днів синоптична ситуація в Україні буде без особливих змін. Опадів дещо поменшає, але температура істотно не зміниться. 

"Ми вже перетнули екватор весни, але поки що стрімкого потепління не передбачається. Проте звичайно переважатиме весняна погода", — кажуть синоптики.

Погода по Україні на 19 квітня. Фото: meteo.gov.ua

Погода у Києві та області

У середу, 19 квітня, до Києва прийде невелике потепління. Температура підніметься на 3 градуси порівняно з попереднім днем. 

Увесь день буде сухо, хіба аж ввечері падатиме невеликий дощ. Попереджає народна синоптикиня Наталка Діденко

У четвер очікується короткочасне похолодання.

Надалі знову в межах +12+17 градусів, з періодичними дощами.

Весняне водопілля

Вода, на жаль, показує всі слабкі місця вибору хаотичної забудови, порушених правил та норм будівництва на заплавах, нечищених протоків та стоків. Що ще раз вказує на те, що все треба розглядати в комплексі, підходити з розумом, професійно.

Попередження про водопілля. Фото: meteo.gov.ua

У деяких областях оголосили червоний рівень небезпеки через весняне водопілля.

За експертними оцінками Гідрометцентру, пік водопілля припадає на 18-28 квітня, вода ще надходитиме.

Нагадаємо, відповідно до прогнозу від Гідрометцентру, до кінця тижня у західній частині, місцями у південних областях та Криму невеликі дощі, у Карпатах з мокрим снігом, на решті території без істотних опадів.

 

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

15:46 Каменських вперше прокоментувала розлучення з Потапом: репер не став мовчати

Новина з фото

18:04 Диктатор, вбивця та кат: як виглядають двійники Путіна

13:06 В Інституті демографії повідомили, що Україна перебуває на межі зміни етнічного складу нації

15:25 Лише одна категорія: хто з українців може відмовитися від повістки на вулиці

17:31 Усик із дружиною залишили Україну: опубліковано прощальний знімок

18:24 Майже 2000 українців долучилися до безоплатних спортивних занять від Фонду Вадима Столара

11:45 Мудрик може піти з "Челсі": на українця претендують два клуби

13:48 "Повна мобілізація" в Україні: що це таке та хто під неї підпадає

20:30 Що загрожує одеситам за неявку до військкомату

13:36 Які грошові виплати гарантує держава військовим після демобілізації у 2023 році: перелік

09:52 Кількість ліквідованих окупантів наближається до 180 тисяч: Генштаб оприлюднив нову статистику

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB