Прогноз погоди в Україні на 19 квітня: у яких регіонах будуть дощі

В Украине усилятся дожди: каким регионам нужно приготовиться
В ряде регионов Украины завтра, 19 апреля, ожидается усиление дождя. Также в южных областях синоптики прогнозируют грозы.
Об этом сообщает Укргидрометцентр и Gismeteo.
В каких областях ждать дождей
Согласно прогнозу от Украинского гидрометцентра, ночью в западной части местами в южных областях и Крыму небольшие дожди, в Карпатах с мокрым снегом, на остальной территории без существенных осадков.
Днем в Украине, кроме северной части, местами кратковременные дожди, в южной части с грозами.
Когда наступит тепло
Синоптики также прогнозируют определенное потепление на выходных, 22-23 апреля и начале следующей недели. В частности, в Киеве столбики термометров поднимутся до 18 градусов.
Meteoprog также прогнозирует, что к концу апреля температура воздуха станет несколько выше, а интенсивность осадков снизится.
В Укргидрометцентре также отмечают, что средняя месячная температура воздуха в апреле составляет 7-11 тепла, в горах 2-6 тепла. А среднее месячное количество осадков составляет 22-62 мм, в Закарпатье и в Карпатах 65-84 мм, на высокогорье Карпат до 117 мм.
В Киеве средняя месячная температура предполагается 9-13° тепла (в Карпатах 7-8°), что на 1-1.5° (в Карпатском регионе на 2°) выше нормы. Месячное количество осадков ожидается 30-52 мм, в Карпатах 60-89 мм, что в пределах нормы.
Напомним, ранее Украинский Укргидрометцентр обнародовал прогноз погоды на 19 апреля. Ожидается облачная и дождливая погода.
Также недавно мы писали, что синоптики прогнозируют пик паводков на 22 апреля, однако есть хорошие новости — масштабного затопления Киева и области не будет. Вода отступает.