Прогноз погоди в Україні на 19 квітня: у яких регіонах будуть дощі

Дождь на улицах Киева. Фото: Новини.Live

В ряде регионов Украины завтра, 19 апреля, ожидается усиление дождя. Также в южных областях синоптики прогнозируют грозы.

Об этом сообщает Укргидрометцентр и Gismeteo.

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Согласно прогнозу от Украинского гидрометцентра, ночью в западной части местами в южных областях и Крыму небольшие дожди, в Карпатах с мокрым снегом, на остальной территории без существенных осадков.

Днем в Украине, кроме северной части, местами кратковременные дожди, в южной части с грозами.

Погода в Украине 19 апреля 2023 года. Фото: meteo.gov.ua

Когда наступит тепло

Синоптики также прогнозируют определенное потепление на выходных, 22-23 апреля и начале следующей недели. В частности, в Киеве столбики термометров поднимутся до 18 градусов.

Погода в Киеве в апреле. Фото: gismeteo.ua

Meteoprog также прогнозирует, что к концу апреля температура воздуха станет несколько выше, а интенсивность осадков снизится.

Погода в Киеве на 2 недели. Фото: meteoprog.com

В Укргидрометцентре также отмечают, что средняя месячная температура воздуха в апреле составляет 7-11 тепла, в горах 2-6 тепла. А среднее месячное количество осадков составляет 22-62 мм, в Закарпатье и в Карпатах 65-84 мм, на высокогорье Карпат до 117 мм.

В Киеве средняя месячная температура предполагается 9-13° тепла (в Карпатах 7-8°), что на 1-1.5° (в Карпатском регионе на 2°) выше нормы. Месячное количество осадков ожидается 30-52 мм, в Карпатах 60-89 мм, что в пределах нормы.

Напомним, ранее Украинский Укргидрометцентр обнародовал прогноз погоды на 19 апреля. Ожидается облачная и дождливая погода.

Также недавно мы писали, что синоптики прогнозируют пик паводков на 22 апреля, однако есть хорошие новости — масштабного затопления Киева и области не будет. Вода отступает.