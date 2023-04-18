Дівчина з парасолею на одній із вулиць Києва. Фото: Новини.LIVE

Синоптики спрогнозували погодні умови на 19 квітня. Вся Україна буде у середу похмурою, а подекуди дощитиме.

Про це інформує Укргідрометцентр.

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Прогноз погоди по Україні на 19 квітня

Синоптики прогнозують хмарність з проясненнями. Вночі:

у західній частині, місцями у південних областях та Криму невеликі дощі

у Карпатах з мокрим снігом

на решті території без істотних опадів

Вдень в Україні:

місцями короткочасні дощі, крім північної частини

у південній частині з грозами.

Вітер східний, 7-12 м/с. Температура повітря:

вночі 5-10°, вдень 12-17° тепла;

у Карпатах протягом доби 2-7° тепла.

Прогноз погоди по Україні на 19 квітня. Фото: Укргідрометцентр

Прогноз погоди в Києві на 19 квітня

Хмарно з проясненнями, без істотних опадів

Вітер східний, 7-12 м/с. Температура повітря:

по області вночі 5-10°, вдень 12-17°;

у Києві вночі 7-9°, вдень 13-15°.

Сніголавинна небезпека

Значна сніголавинна небезпека (3 рівень), утримується 18-19 квітня:

на високогiр’ї східної частини Закарпатської області.

Дослідники прогнозують можливе сходження лавин при низьких додаткових навантаженнях, окремих природних середніх та великих лавин.

Помірна сніголавинна небезпека (2 рівень), очікується 18-19 квітня:

на високогір'ї Івано-Франківської області

західної та центральної частини Закарпатської області.

Сніголавинна небезпека в Україні на 18-19 квітня. Фото: Укргідрометцентр

Нагадаємо, що нещодавно ми писали, що синоптики прогнозують пік паводків на 22 квітня, однак маємо хороші новини — масштабного затоплення Києва та області не буде. Вода відступає.