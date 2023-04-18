В яких регіонах України завтра дощитиме: новий прогноз синоптиків
Синоптики спрогнозували погодні умови на 19 квітня. Вся Україна буде у середу похмурою, а подекуди дощитиме.
Про це інформує Укргідрометцентр.
Прогноз погоди по Україні на 19 квітня
Синоптики прогнозують хмарність з проясненнями. Вночі:
- у західній частині, місцями у південних областях та Криму невеликі дощі
- у Карпатах з мокрим снігом
- на решті території без істотних опадів
Вдень в Україні:
- місцями короткочасні дощі, крім північної частини
- у південній частині з грозами.
Вітер східний, 7-12 м/с. Температура повітря:
- вночі 5-10°, вдень 12-17° тепла;
- у Карпатах протягом доби 2-7° тепла.
Прогноз погоди в Києві на 19 квітня
Хмарно з проясненнями, без істотних опадів
Вітер східний, 7-12 м/с. Температура повітря:
- по області вночі 5-10°, вдень 12-17°;
- у Києві вночі 7-9°, вдень 13-15°.
Сніголавинна небезпека
Значна сніголавинна небезпека (3 рівень), утримується 18-19 квітня:
- на високогiр’ї східної частини Закарпатської області.
Дослідники прогнозують можливе сходження лавин при низьких додаткових навантаженнях, окремих природних середніх та великих лавин.
Помірна сніголавинна небезпека (2 рівень), очікується 18-19 квітня:
- на високогір'ї Івано-Франківської області
- західної та центральної частини Закарпатської області.
Нагадаємо, що нещодавно ми писали, що синоптики прогнозують пік паводків на 22 квітня, однак маємо хороші новини — масштабного затоплення Києва та області не буде. Вода відступає.