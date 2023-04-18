У вівторок в Україні буде помірно тепла погода, але падатиме дощ

Дощі не вщухають: в яких областях 18 квітня без парасолі не обійтись
Новий тиждень після Великодня розпочинається стабільно — особливих змін у погоді не видно. Дощі більш ймовірні на заході та південному заході України, на решті території — вогко, хмарно, проте без істотних опадів.
Про це пише у Telegram народна синоптикиня Наталка Діденко.
Вдень у більшості областей місцями невеликий дощ; температура вночі 3-8° тепла, вдень 11-16°, на Закарпатті та в Криму 17-20°.
Дощі, як прогнозують в Гідрометцентрі, не припиняться. У південних, центральних та східних областях — помірний дощ, на решті території — без опадів. Температура істотно не зміниться.
Погода у Києві та області
У Києві опади якісь серйозні малоймовірні, денна температура повітря крутитиметься поблизу +13, +14 градусів.
Метеорологи прогнозують мінливу хмарність.
Вночі без опадів, вдень місцями невеликий дощ.
Температура по області вночі 3-8°, вдень 11-16°;
Ситуація з паводком
За інформацією синоптикині Наталки Діденко, ситуація з паводком, весняним водопіллям залишається складною, вода прибуває, тому уважно стежте за повідомленням гідрологів з Українського Гідрометцентру та ДСНС.
Як повідомляють синоптики, варто звернути увагу:
- на Верхньому Дніпрі в межах країни формуватиметься максимальний рівень весняного водопілля з утриманням затоплення заплави, порушенням транспортного сполучення, частковим затопленням окремих населених пунктів та можливим початковим затопленням житлових будинків у Чернігівському районі Чернігівської області
- на рiчках басейну Прип'ятi очiкується продовження підвищення рiвнiв води на 0,1-0,5 м над поточними рiвнями, подальше затоплення заплав. Збережеться рiвень затоплення сільгоспугідь та господарських споруд в прирiчкових населених пунктах Ковельського та Камiнь-Каширського районiв '' Волинської областi, можливе досягнення вiдмiтки затоплення сільгоспугідь та господарських споруд в Луцькому районi Волинської областi та Сарненському районi Рiвненської областi.
- внаслідок пропуску весняного водопілля через водосховища Дніпровського каскаду, триватиме затоплення заплавних територій та відмічатиметься часткове затоплення прируслових територій у ряді прирічкових населених пунктів на Кременчуцькому, Кам’янському, Дніпровському водосховищах у Черкаській, Полтавській, Кіровоградській, Дніпропетровській обл.
Сніголавинна ситуація в Українських Карпатах
Синоптики кажуть, що при низьких додаткових навантаженнях, окремих природних середніх та великих лавин можливе сходження лавин:
- на високогiр’ї Iвано-Франкiвської та східної частини Закарпатської областей.
- на високогiр'ї західної та центральної частини Закарпатської областi.
Нагадаємо, цього тижня синоптики прогнозують повені, які можуть мати червоний рівень небезпеки. Загальна температура повітря по Україні може сягати від 2° морозу до 20° тепла. Подекуди дощитиме.