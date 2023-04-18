У вівторок в Україні буде помірно тепла погода, але падатиме дощ

В Україні буде помірно тепла погода, у багатьох областях падатиме дощ. Фото: УНІАН

Новий тиждень після Великодня розпочинається стабільно — особливих змін у погоді не видно. Дощі більш ймовірні на заході та південному заході України, на решті території — вогко, хмарно, проте без істотних опадів.

Про це пише у Telegram народна синоптикиня Наталка Діденко.

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Вдень у більшості областей місцями невеликий дощ; температура вночі 3-8° тепла, вдень 11-16°, на Закарпатті та в Криму 17-20°.

Дощі, як прогнозують в Гідрометцентрі, не припиняться. У південних, центральних та східних областях — помірний дощ, на решті території — без опадів. Температура істотно не зміниться.

Карта температур в Україні на 18 квітня. Фото: Pogoda Meta

Погода у Києві та області

У Києві опади якісь серйозні малоймовірні, денна температура повітря крутитиметься поблизу +13, +14 градусів.

Метеорологи прогнозують мінливу хмарність.

Вночі без опадів, вдень місцями невеликий дощ.

Температура по області вночі 3-8°, вдень 11-16°;

Температура в Європі та Україні. Фото: Gismeteo.ua

Ситуація з паводком

За інформацією синоптикині Наталки Діденко, ситуація з паводком, весняним водопіллям залишається складною, вода прибуває, тому уважно стежте за повідомленням гідрологів з Українського Гідрометцентру та ДСНС.

Як повідомляють синоптики, варто звернути увагу:

на Верхньому Дніпрі в межах країни формуватиметься максимальний рівень весняного водопілля з утриманням затоплення заплави, порушенням транспортного сполучення, частковим затопленням окремих населених пунктів та можливим початковим затопленням житлових будинків у Чернігівському районі Чернігівської області

на рiчках басейну Прип'ятi очiкується продовження підвищення рiвнiв води на 0,1-0,5 м над поточними рiвнями, подальше затоплення заплав. Збережеться рiвень затоплення сільгоспугідь та господарських споруд в прирiчкових населених пунктах Ковельського та Камiнь-Каширського районiв '' Волинської областi, можливе досягнення вiдмiтки затоплення сільгоспугідь та господарських споруд в Луцькому районi Волинської областi та Сарненському районi Рiвненської областi.

внаслідок пропуску весняного водопілля через водосховища Дніпровського каскаду, триватиме затоплення заплавних територій та відмічатиметься часткове затоплення прируслових територій у ряді прирічкових населених пунктів на Кременчуцькому, Кам’янському, Дніпровському водосховищах у Черкаській, Полтавській, Кіровоградській, Дніпропетровській обл.

Сніголавинна ситуація в Українських Карпатах

Синоптики кажуть, що при низьких додаткових навантаженнях, окремих природних середніх та великих лавин можливе сходження лавин:

на високогiр’ї Iвано-Франкiвської та східної частини Закарпатської областей.

на високогiр'ї західної та центральної частини Закарпатської областi.

Сніголавинна ситуація в Україні. Фото: Укргідрометцентр

Нагадаємо, цього тижня синоптики прогнозують повені, які можуть мати червоний рівень небезпеки. Загальна температура повітря по Україні може сягати від 2° морозу до 20° тепла. Подекуди дощитиме.