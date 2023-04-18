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Дожди не утихают: в каких областях 18 апреля без зонта не обойтись

18 апреля 2023 06:40
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко
Во вторник в Украине будет умеренно теплая погода, но будет идти дождь
В Украине будет умеренно теплая погода, во многих областях ожидается дождь. Фото: УНИАН
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко

Новая неделя после Пасхи начинается стабильно — особых изменений в погоде не видно. Дожди более вероятны на западе и юго-западе Украины, на остальной территории — сыро, облачно, но без существенных осадков.

Об этом пишет в Telegram народный синоптик Наталья Диденко.

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Днем в большинстве областей местами — небольшой дождь; температура ночью 3-8° тепла, днем 11-16°, в Закарпатье и в Крыму 17-20°.

Дожди, как прогнозируют в Гидрометцентре, не прекратятся. В южных, центральных и восточных областях — умеренный дождь, на остальной территории — без осадков. Температура не изменится.

Карта температур в Украине на 18 апреля. Фото: Pogoda Meta

Погода в Киеве и области

В Киеве осадки какие-то серьезные маловероятны, дневная температура воздуха будет на уровне +13, +14 градусов.

Метеорологи прогнозируют переменную облачность.
Ночью без осадков, днем местами небольшой дождь.

Температура по области ночью 3-8°, днем 11-16°;

Температура Европы и Украины. Фото: Gismeteo.ua

Ситуация с паводком

По информации синоптика Натальи Диденко, ситуация с паводком, весенним половодьем остается сложной, вода прибывает, поэтому внимательно следите за сообщением гидрологов из Украинского Гидрометцентра и ГСЧС.

Как сообщают синоптики, следует обратить внимание:

  • на Верхнем Днепре внутри страны будет формироваться максимальный уровень весеннего половодья с содержанием затопления поймы, нарушением транспортного сообщения, частичным затоплением отдельных населенных пунктов и возможным начальным затоплением жилых домов в Черниговском районе Черниговской области
  • на реках бассейна Припяти ожидается продолжение повышения уровней воды на 0,1-0,5 м над текущими уровнями, последующее затопление пойм. Сохранится уровень затопления сельхозугодий и хозяйственных построек в приречных населенных пунктах Ковельского и Камень-Каширского районов Волынской области, возможно достижение отметки затопления сельхозугодий и хозяйственных построек в Луцком районе Волынской области и Сарнен.
  • в результате пропуска весеннего половодья через водохранилища Днепровского каскада, будет продолжаться затопление пойменных территорий и отметится частичное затопление прирусловых территорий в ряде приречных населенных пунктов на Кременчугском, Каменском, Днепровском водохранилищах в Черкасской, Полтавской, Кировой.

Снеголавинная ситуация в Украинских Карпатах

Синоптики говорят, что при низких дополнительных нагрузках возможно схождение лавин:

  • на высокогорье Ивано-Франковской и восточной части Закарпатской областей.
  • на высокогорье западной и центральной части Закарпатской области.
Снеголавинная ситуация в Украине. Фото: Укргидрометцентр

Напомним, на этой неделе синоптики прогнозируют наводнения, которые могут иметь красный уровень опасности. Общая температура воздуха по Украине может достигать от 2° мороза до 20° тепла. Кое-где будет дождь.

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