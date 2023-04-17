Синоптики радять готуватися не до тепла, а до повені: повний прогноз погоди в Україні на завтра

Затоплений дитячий майданчик. Фото: Новини.LIVE

Цього тижня синоптики прогнозують повені, які можуть мати червоний рівень небезпеки. Загальна температура повітря по Україні може сягати від 2° морозу до 20° тепла. Подекуди дощитиме.

Про це інформує Укргідрометцентр.

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Прогноз погоди по Україні на 18 квітня

Синоптики прогнозують мінливу хмарність.

Вночі на Закарпатті та Прикарпатті, вдень в більшості областей невеликий дощ.

Вітер східний, 5-10 м/с. Температура вночі 3-8° тепла, вдень 11-16°, в Криму та на Закарпатті до 20°.

На високогір'ї Карпат місцями невеликий мокрий сніг. Температура вночі та вдень 1-6° тепла.

Прогноз погоди в Україні на 18 квітня. Фото: Гідрометцентр

Прогноз погоди по Київщині на 18 квітня

Очікується мінлива хмарність.

Вночі без опадів, вдень місцями невеликий дощ.

Вітер східний, 5-10 м/с. Температура повітря:

по області вночі 3-8°, вдень 11-16°;

у Києві вночі 6-8°, вдень 13-15°.

Небезпечні гідрологічні явища

Зазначають, що з 17 по 19 квітня на Верхньому Дніпрі в межах країни формуватиметься максимальний рівень весняного водопілля з утриманням затоплення заплави, порушенням транспортного сполучення, обтопленням та відрізанням від основних шляхів сполучення, частковим затопленням окремих населених пунктів та можливим початковим затопленням житлових будинків в ряді прирічкових сіл у Чернігівському районі Чернігівської області.

ІІІ рівень небезпеки — червоний.

17-18 квітня, внаслідок пропуску весняного водопілля через водосховища Дніпровського каскаду, триватиме затоплення заплавних територій та відмічатиметься часткове затоплення прируслових територій у ряді прирічкових населених пунктів на Кременчуцькому, Кам’янському, Дніпровському водосховищах у Черкаській, Полтавській, Кіровоградській, Дніпропетровській обл. ІІІ рівень небезпеки — червоний.

Також можливе початкове затоплення заплавних ділянок вздовж Каховського водосховища у ряді прирічкових населених пунктів у Запорізькій області. ІІ рівень небезпеки — помаранчевий.

17-18 квітня, внаслідок пропуску весняного водопілля через Київську ГЕС, на р. Дніпро у м. Києві, Вишгородському, Броварському та Бориспільському районах Київської області утримуватиметься затоплення заплавних територій та відмічатиметься часткове затоплення низьких ділянок садово дачної забудови, присадибних ділянок у ряді прирічкових населених пунктів. ІІ рівень небезпеки — помаранчевий.

17-18 квітня на Десні в межах Чернігівської області продовжиться ріст рівнів води на 2-15 см за добу, що супроводжуватиметься подальшим затопленням заплави, територій ряду сіл, обтопленням сіл водою та порушенням

транспортного сполучення з прирічковими населеними пунктами у Новгород-Сіверському, Корюківському, Ніжинському, Чернігівському районах Чернігівської області. Можливе початкове затоплення присадибних ділянок та

окремих будинків у Корюківському районі Чернігівської області. ІІ рівень небезпеки — помаранчевий.

У м.Чернігів затоплення територій міського пляжу

"Золотий берег", садово-дачної забудови, доріг на заплаві у м.Чернігів (район Кордівка). I рівень небезпеки — жовтий.

На р. Снов утримуватиметься затоплення заплави та перевищення небезпечної відмітки переливу води через автодорогу місцевого значення у Корюківському районі Чернігівської області.

ІІ рівень небезпеки — помаранчевий.

17-18 квітня на річках басейну Прип'яті очікується продовження підвищення рівнів води на 0,1-0,5 м над поточними рівнями, подальше затоплення заплав. Збережеться рівень затоплення сільгоспугідь та господарських споруд в прирiчкових населених пунктах Ковельського та Камiнь-Каширського районiв ''Волинської областi, можливе досягнення вiдмiтки затоплення сільгоспугідь та господарських споруд в Луцькому районi Волинської областi та Сарненському районi Рiвненської областi. I рiвеннь небезпеки — жовтий.

Небезпечні гідрологічні явища в Україні. Фото: Гідрометцентр

Сніголавинна небезпека

Значна сніголавинна небезпека (3 рівень), очікується 17-18 квітня:

на високогiр’ї Iвано-Франкiвської області

східної частини Закарпатської області

Також попереджають про можливе сходження лавин при низьких додаткових навантаженнях, окремих природних середніх та великих лавин.

Помірна сніголавинна небезпека (2 рівень), утримується 17-18 квітня на високогiр'ї західної та центральної частини Закарпатської областi.

Сніголавинна ситуація в Україні. Фото: гідрометцентр

Прогноз погоди в Україні на тиждень

Найближчої ночі синоптики прогнозують в більшості областей місцями невеликий дощ на Закарпатті та Прикарпатті. Температура вночі 3-8° тепла, вдень 11-16°, на Закарпатті та в Криму 17-20°.

19 квітня у західних областях невеликий, у південних, вдень і в центральних та східних областях помірний дощ, на решті території без опадів; температура істотно не зміниться.

20 квітня в Україні часом дощі. Денна температура 7-12°, на півдні країни та Закарпатті до 15°.

21 квітня в Україні невеликі дощі (в Карпатах з мокрим снігом), місцями грози. Лише у західних та північних областях без істотних опадів. Температура вночі 2-8° тепла, на узбережжі морів до 10°, вдень 10-16°, на Закарпатті до 19°0, на високогір'ї Карпат вночі від 3° тепла до 2° морозу, вдень 1-6° тепла.

Нагадаємо, що новий тиждень після Великодня розпочинається без особливих змін у погоді. Можливі імовірні опади на заході та хмарність на всій території України.