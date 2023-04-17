Синоптики радять готуватися не до тепла, а до повені: повний прогноз погоди в Україні на завтра
Цього тижня синоптики прогнозують повені, які можуть мати червоний рівень небезпеки. Загальна температура повітря по Україні може сягати від 2° морозу до 20° тепла. Подекуди дощитиме.
Про це інформує Укргідрометцентр.
Прогноз погоди по Україні на 18 квітня
Синоптики прогнозують мінливу хмарність.
Вночі на Закарпатті та Прикарпатті, вдень в більшості областей невеликий дощ.
Вітер східний, 5-10 м/с. Температура вночі 3-8° тепла, вдень 11-16°, в Криму та на Закарпатті до 20°.
На високогір'ї Карпат місцями невеликий мокрий сніг. Температура вночі та вдень 1-6° тепла.
Прогноз погоди по Київщині на 18 квітня
Очікується мінлива хмарність.
Вночі без опадів, вдень місцями невеликий дощ.
Вітер східний, 5-10 м/с. Температура повітря:
- по області вночі 3-8°, вдень 11-16°;
- у Києві вночі 6-8°, вдень 13-15°.
Небезпечні гідрологічні явища
Зазначають, що з 17 по 19 квітня на Верхньому Дніпрі в межах країни формуватиметься максимальний рівень весняного водопілля з утриманням затоплення заплави, порушенням транспортного сполучення, обтопленням та відрізанням від основних шляхів сполучення, частковим затопленням окремих населених пунктів та можливим початковим затопленням житлових будинків в ряді прирічкових сіл у Чернігівському районі Чернігівської області.
ІІІ рівень небезпеки — червоний.
17-18 квітня, внаслідок пропуску весняного водопілля через водосховища Дніпровського каскаду, триватиме затоплення заплавних територій та відмічатиметься часткове затоплення прируслових територій у ряді прирічкових населених пунктів на Кременчуцькому, Кам’янському, Дніпровському водосховищах у Черкаській, Полтавській, Кіровоградській, Дніпропетровській обл. ІІІ рівень небезпеки — червоний.
Також можливе початкове затоплення заплавних ділянок вздовж Каховського водосховища у ряді прирічкових населених пунктів у Запорізькій області. ІІ рівень небезпеки — помаранчевий.
17-18 квітня, внаслідок пропуску весняного водопілля через Київську ГЕС, на р. Дніпро у м. Києві, Вишгородському, Броварському та Бориспільському районах Київської області утримуватиметься затоплення заплавних територій та відмічатиметься часткове затоплення низьких ділянок садово дачної забудови, присадибних ділянок у ряді прирічкових населених пунктів. ІІ рівень небезпеки — помаранчевий.
17-18 квітня на Десні в межах Чернігівської області продовжиться ріст рівнів води на 2-15 см за добу, що супроводжуватиметься подальшим затопленням заплави, територій ряду сіл, обтопленням сіл водою та порушенням
транспортного сполучення з прирічковими населеними пунктами у Новгород-Сіверському, Корюківському, Ніжинському, Чернігівському районах Чернігівської області. Можливе початкове затоплення присадибних ділянок та
окремих будинків у Корюківському районі Чернігівської області. ІІ рівень небезпеки — помаранчевий.
У м.Чернігів затоплення територій міського пляжу
"Золотий берег", садово-дачної забудови, доріг на заплаві у м.Чернігів (район Кордівка). I рівень небезпеки — жовтий.
На р. Снов утримуватиметься затоплення заплави та перевищення небезпечної відмітки переливу води через автодорогу місцевого значення у Корюківському районі Чернігівської області.
ІІ рівень небезпеки — помаранчевий.
17-18 квітня на річках басейну Прип'яті очікується продовження підвищення рівнів води на 0,1-0,5 м над поточними рівнями, подальше затоплення заплав. Збережеться рівень затоплення сільгоспугідь та господарських споруд в прирiчкових населених пунктах Ковельського та Камiнь-Каширського районiв ''Волинської областi, можливе досягнення вiдмiтки затоплення сільгоспугідь та господарських споруд в Луцькому районi Волинської областi та Сарненському районi Рiвненської областi. I рiвеннь небезпеки — жовтий.
Сніголавинна небезпека
Значна сніголавинна небезпека (3 рівень), очікується 17-18 квітня:
- на високогiр’ї Iвано-Франкiвської області
- східної частини Закарпатської області
Також попереджають про можливе сходження лавин при низьких додаткових навантаженнях, окремих природних середніх та великих лавин.
Помірна сніголавинна небезпека (2 рівень), утримується 17-18 квітня на високогiр'ї західної та центральної частини Закарпатської областi.
Прогноз погоди в Україні на тиждень
Найближчої ночі синоптики прогнозують в більшості областей місцями невеликий дощ на Закарпатті та Прикарпатті. Температура вночі 3-8° тепла, вдень 11-16°, на Закарпатті та в Криму 17-20°.
19 квітня у західних областях невеликий, у південних, вдень і в центральних та східних областях помірний дощ, на решті території без опадів; температура істотно не зміниться.
20 квітня в Україні часом дощі. Денна температура 7-12°, на півдні країни та Закарпатті до 15°.
21 квітня в Україні невеликі дощі (в Карпатах з мокрим снігом), місцями грози. Лише у західних та північних областях без істотних опадів. Температура вночі 2-8° тепла, на узбережжі морів до 10°, вдень 10-16°, на Закарпатті до 19°0, на високогір'ї Карпат вночі від 3° тепла до 2° морозу, вдень 1-6° тепла.
Нагадаємо, що новий тиждень після Великодня розпочинається без особливих змін у погоді. Можливі імовірні опади на заході та хмарність на всій території України.