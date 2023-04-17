Прогноз погоди від народної синоптикині на 18 квітня

Підтоплення набережних в Києві рівень води в Дніпрі 13 квітня 2023 року. Фото: Новини.LIVE

Новий тиждень після Великодня розпочинається без особливих змін у погоді. Можливі імовірні опади на заході та хмарність на всій території України.

Про це інформує народна синоптикиня Наталка Діденко.

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18 квітня очікується помірна температура повітря:

протягом дня +12+15

на заході місцями +9+12 градусів

найтепліше буде у південній частині, до +17+20 градусів.

Дощі більш ймовірні на заході та південному заході України, на решті території — вогко, хмарно, проте без істотних опадів.

Прогноз погоди для столиці

У Києві завтра опади малоймовірні, денна температура повітря крутитиметься поблизу +13, +14 градусів.

Провідна неділя буде в Україні свіжою, вночі та вранці холодно, вдень помірно тепло. Періодичні дощі залишаються.

Небезпека паводку

За словами Наталки Діденко, вода все ще прибуває, тому радить уважно стежити за повідомленням гідрологів з Українського Гідрометцентру та ДСНС.

Нагадаємо, що сьогодні, 17 квітня, у західних та південних областях України очікуються дощі, на решті території — сухо. Температура повітря на Закарпатті та в Криму сягне 18°.