Прогноз погоди від народної синоптикині на 18 квітня

Вода прибуває: народна синоптикиня зробила тривожний прогноз погоди по Україні
Новий тиждень після Великодня розпочинається без особливих змін у погоді. Можливі імовірні опади на заході та хмарність на всій території України.
Про це інформує народна синоптикиня Наталка Діденко.
Погода в Україні
18 квітня очікується помірна температура повітря:
- протягом дня +12+15
- на заході місцями +9+12 градусів
- найтепліше буде у південній частині, до +17+20 градусів.
Дощі більш ймовірні на заході та південному заході України, на решті території — вогко, хмарно, проте без істотних опадів.
Прогноз погоди для столиці
У Києві завтра опади малоймовірні, денна температура повітря крутитиметься поблизу +13, +14 градусів.
Провідна неділя буде в Україні свіжою, вночі та вранці холодно, вдень помірно тепло. Періодичні дощі залишаються.
Небезпека паводку
За словами Наталки Діденко, вода все ще прибуває, тому радить уважно стежити за повідомленням гідрологів з Українського Гідрометцентру та ДСНС.
Нагадаємо, що сьогодні, 17 квітня, у західних та південних областях України очікуються дощі, на решті території — сухо. Температура повітря на Закарпатті та в Криму сягне 18°.