Прогноз погоды от народной синоптикини на 18 апреля.

Вода прибывает: народный синоптик сделала тревожный прогноз погоды по Украине
Новая неделя после Пасхи начинается без особых изменений в погоде. Возможны осадки на западе и облачность на всей территории Украины.
Об этом информирует народная синоптика Наталья Диденко.
Погода в Украине
18 апреля ожидается умеренная температура воздуха:
- в течение дня +12+15
- на западе местами +9+12 градусов
- теплее всего будет в южной части, до +17+20 градусов.
Дожди более вероятны на западе и юго-западе Украины, на остальной территории — сыро, облачно, но без существенных осадков.
Прогноз погоды для столицы
В Киеве завтра осадки маловероятны, дневная температура воздуха будет крутиться вблизи +13, +14 градусов.
Поминальное воскресенье будет в Украине свежим, ночью и утром холодно, днем умеренно тепло. Периодические дожди остаются.
Опасность наводнения
По словам Наталки Диденко, вода все еще прибывает, поэтому советует внимательно следить за сообщением гидрологов из Украинского гидрометцентра и ГСЧС.
Напомним, что сегодня, 17 апреля, в западных и южных областях Украины ожидаются дожди, на остальной территории сухо. Температура воздуха в Закарпатье и в Крыму достигнет 18°.