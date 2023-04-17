Прогноз погоды от народной синоптикини на 18 апреля.

Подтопление набережных в Киеве уровня воды в Днепре 13 апреля 2023 года. Фото: Новини.LIVE

Новая неделя после Пасхи начинается без особых изменений в погоде. Возможны осадки на западе и облачность на всей территории Украины.

Об этом информирует народная синоптика Наталья Диденко.

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Погода в Украине

18 апреля ожидается умеренная температура воздуха:

в течение дня +12+15

на западе местами +9+12 градусов

теплее всего будет в южной части, до +17+20 градусов.

Дожди более вероятны на западе и юго-западе Украины, на остальной территории — сыро, облачно, но без существенных осадков.

Прогноз погоды для столицы

В Киеве завтра осадки маловероятны, дневная температура воздуха будет крутиться вблизи +13, +14 градусов.

Поминальное воскресенье будет в Украине свежим, ночью и утром холодно, днем умеренно тепло. Периодические дожди остаются.

Опасность наводнения

По словам Наталки Диденко, вода все еще прибывает, поэтому советует внимательно следить за сообщением гидрологов из Украинского гидрометцентра и ГСЧС.

Напомним, что сегодня, 17 апреля, в западных и южных областях Украины ожидаются дожди, на остальной территории сухо. Температура воздуха в Закарпатье и в Крыму достигнет 18°.