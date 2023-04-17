Погода в Україні 17 квітня

Дівчинка з синьою парасолею ловить краплі дощу. Ілюстративне фото: Google

Сьогодні, 17 квітня, у західних та південних областях України очікуються дощі, на решті території — сухо. Температура повітря на Закарпатті та в Криму сягне 18°.

Про це повідомляє Український гідрометцентр та Gismeteo.

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Прогноз погоди в Україні

Повідомляється, що на території України буде хмарно з проясненнями. У західних та південних областях можливий дощ. На Закарпатті очікуються грози. На решті території без істотних опадів.

Вітер переважно східний, 7-12 м/с.

Температура повітря становитиме вночі 6-8°, вдень 12-14°, на Закарпатті та в Криму — до 18°.

Прогноз погоди в Україні на 17 квітня. Фото: meteo.gov.ua

Погода в Києві та області

Хмарно з проясненнями, без опадів. Температура повітря становитиме: вночі 6-8° тепла, вдень 12-14°.

Коли в Україну прийде тепло?

Синоптики повідомляють, що після Великодня очікується підвищення температури. Зазначається, що буде відбуватися плавне потепління.

Meteoprog прогнозує, що до кінця квітня температура повітря буде теплою — від +10 до +18 градусів. Опади зменшаться.

Нагадаємо, як повідомлялося, спостерігається сезонне підняття рівня води в межах річок Дніпро, Десна, Сейм, Прип’ять, Горинь та Західний Буг на територіях Волинської, Київської, Рівненської, Черкаської та Чернігівської областей.

Також ми писали, що на Дніпрі залишається найкритичніша ситуація із підняттям рівня води. Цього року в Чернігівській області очікується паводок, який перевищуватиме рівень паводка 2013 року. Якщо рівень води продовжить підніматися, то під загрозою підтоплення залишаться 22 населені пункти, де проживає понад 4 тисячі осіб.