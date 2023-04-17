Погода в Украине 17 апреля

Долгожданное весеннее тепло, которому предшествуют дожди и грозы: синоптики рассказали когда ждать
Сегодня, 17 апреля, в западных и южных областях Украины ожидаются дожди, на остальной территории сухо. Температура воздуха в Закарпатье и в Крыму достигнет 18°.
Об этом сообщает Украинский гидрометцентр и Gismeteo.
Прогноз погоды в Украине
Сообщается, что на территории Украины облачно с прояснениями. В западных и южных областях возможен дождь. В Закарпатье ожидаются грозы. На остальной территории без существенных осадков.
Ветер преимущественно восточный, 7-12 м/с.
Температура воздуха будет составлять ночью 6-8°, днем 12-14°, в Закарпатье и в Крыму — до 18°.
Погода в Киеве и области
Облачно с прояснениями, без осадков. Температура воздуха составит ночью 6-8° тепла, днем 12-14°.
Когда в Украину придет тепло?
Синоптики сообщают, что после Пасхи ожидается повышение температуры. Отмечается, что будет происходить плавное потепление.
Meteoprog прогнозирует, что до конца апреля температура воздуха будет теплой — от +10 до +18 градусов. Осадки уменьшатся.
Напомним, как сообщалось, наблюдается сезонное повышение уровня воды в пределах рек Днепр, Десна, Сейм, Припять, Горынь и Западный Буг на территориях Волынской, Киевской, Ровенской, Черкасской и Черниговской областей.
Также мы писали, что на Днепре остается критическая ситуация с поднятием уровня воды. В этом году в Черниговской области ожидается паводок, который будет превышать уровень паводка в 2013 году. Если уровень воды продолжит подниматься, то под угрозой подтопления останутся 22 населенных пункта, где проживает более 4 тысяч человек.