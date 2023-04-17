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Долгожданное весеннее тепло, которому предшествуют дожди и грозы: синоптики рассказали когда ждать

17 апреля 2023 06:34
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко
Погода в Украине 17 апреля
Девочка с синим зонтиком ловит капли дождя. Иллюстративное фото: Google
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко

Сегодня, 17 апреля, в западных и южных областях Украины ожидаются дожди, на остальной территории сухо. Температура воздуха в Закарпатье и в Крыму достигнет 18°.

Об этом сообщает Украинский гидрометцентр и Gismeteo.

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Прогноз погоды в Украине

Сообщается, что на территории Украины облачно с прояснениями. В западных и южных областях возможен дождь. В Закарпатье ожидаются грозы. На остальной территории без существенных осадков.

Ветер преимущественно восточный, 7-12 м/с.

Температура воздуха будет составлять ночью 6-8°, днем 12-14°, в Закарпатье и в Крыму — до 18°.

Прогноз погоды в Украине на 17 апреля. Фото: meteo.gov.ua

Погода в Киеве и области

Облачно с прояснениями, без осадков. Температура воздуха составит ночью 6-8° тепла, днем 12-14°.

Когда в Украину придет тепло?

Синоптики сообщают, что после Пасхи ожидается повышение температуры. Отмечается, что будет происходить плавное потепление.

Meteoprog прогнозирует, что до конца апреля температура воздуха будет теплой — от +10 до +18 градусов. Осадки уменьшатся.

Напомним, как сообщалось, наблюдается сезонное повышение уровня воды в пределах рек Днепр, Десна, Сейм, Припять, Горынь и Западный Буг на территориях Волынской, Киевской, Ровенской, Черкасской и Черниговской областей.

Также мы писали, что на Днепре остается критическая ситуация с поднятием уровня воды. В этом году в Черниговской области ожидается паводок, который будет превышать уровень паводка в 2013 году. Если уровень воды продолжит подниматься, то под угрозой подтопления останутся 22 населенных пункта, где проживает более 4 тысяч человек.

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