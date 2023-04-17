Синоптики советуют готовиться не к теплу, а к наводнению: полный прогноз погоды в Украине на завтра

Затопленная детская площадка. Фото: Новини.LIVE

На этой неделе синоптики прогнозируют наводнения, которые могут представлять красный уровень опасности. Общая температура воздуха по Украине может достигать от 2° мороза до 20° тепла. В некоторых регионах будет дождь.

Об этом информирует Укргидрометцентр.

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Прогноз погоды по Украине на 18 апреля

Синоптики прогнозируют переменную облачность.

Ночью в Закарпатье и Прикарпатье днем в большинстве областей небольшой дождь.

Ветер восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 3-8° тепла, днем 11-16°, в Крыму и Закарпатье до 20°.

На высокогорье Карпат местами небольшой мокрый снег. Температура ночью и днем 1-6° тепла.

Прогноз погоды в Украине на 18 апреля. Фото: Гидрометцентр

Прогноз погоды по Киевской области на 18 апреля

Ожидается переменная облачность.

Ночью без осадков, днем местами небольшой дождь.

Ветер восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха:

по области ночью 3-8°, днем 11-16°;

в Киеве ночью 6-8°, днем 13-15°.

Опасные гидрологические явления

Отмечается, что с 17 по 19 апреля на Верхнем Днепре в пределах страны будет формироваться максимальный уровень весеннего половодья с содержанием затопления поймы, нарушением транспортного сообщения, отоплением и отрезанием от основных путей сообщения, частичным затоплением отдельных населенных пунктов и возможным начальным затоплением жилых домов в селах Черниговского района Черниговской области.

III уровень опасности — красный.

17-18 апреля, в результате пропуска весеннего половодья через водохранилища Днепровского каскада, будет продолжаться затопление пойменных территорий и отметится частичное затопление прирусловых территорий в ряде приречных населенных пунктов на Кременчугском, Каменском, Днепровском водохранилищах. III уровень опасности — красный.

Возможно начальное затопление пойменных участков вдоль Каховского водохранилища в ряде приречных населенных пунктов в Запорожской области. ІІ уровень опасности — оранжевый.

17-18 апреля, в результате пропуска весеннего половодья через Киевскую ГЭС, на г. Днепр в г. Киеве, Вышгородском, Броварском и Бориспольском районах Киевской области будет содержаться затопление пойменных территорий и будет отмечаться частичное затопление низких участков садово дачной застройки, присадки возле речковых пунктов. ІІ уровень опасности — оранжевый.

17-18 апреля на Десне в пределах Черниговской области продолжится рост уровней воды на 2-15 см в сутки, что будет сопровождаться последующим затоплением поймы, территорий ряда сел, затоплением сел водой и нарушением

транспортного сообщения с приречными населенными пунктами в Новгород-Северском, Корюковском, Нежинском, Черниговском районах Черниговской области. Возможно начальное затопление приусадебных участков и отдельных домов в Корюковском районе Черниговской области ІІ уровень опасности — оранжевый.

В г. Чернигов прогнозируется затопление территорий городского пляжа "Золотой берег", садово-дачной застройки, дорог на пойме в г. Чернигов (район Кордовка). I уровень опасности — желтый.

На Снове будет удерживаться затопление поймы и превышение опасной отметки перелива воды через автодорогу местного значения в Корюковском районе Черниговской области.

ІІ уровень опасности — оранжевый.

17-18 апреля на реках бассейна Припяти ожидается продолжение повышения уровней воды на 0,1-0,5 м над текущими уровнями, последующее затопление пойм. Сохранится уровень затопления сельхозугодий и хозяйственных построек в приречных населенных пунктах Ковельского и Камень-Каширского районов Волынской области, возможно достижение отметки затопления сельхозугодий и хозяйственных сооружений в Луцком районе Волынской области и Сарненском районе. І уровни опасности — желтый.

Опасные гидрологические явления в Украине. Фото: Гидрометцентр

Снеголавинная опасность

Значительная снеголавинная опасность (3 уровень), ожидается 17-18 апреля:

на высокогорье Ивано-Франковской области

восточной части Закарпатской области

Также предупреждают о возможном сходе лавин при низких дополнительных нагрузках, отдельных средних и больших лавин.

Умеренная снеголавинная опасность (2 уровень) содержится 17-18 апреля на высокогорье западной и центральной части Закарпатской области.

Снеголовичная ситуация в Украине. Фото: гидрометцентр

Прогноз погоды в Украине на неделю

В ближайшую ночь синоптики прогнозируют в большинстве областей местами небольшой дождь в Закарпатье и Прикарпатье. Температура ночью 3-8° тепла, днем 11-16°, в Закарпатье и в Крыму 17-20°.

19 апреля в западных областях небольшой, в южных, днем и в центральных и восточных областях умеренный дождь, на остальной территории без осадков. Температура существенно не изменится.

20 апреля в Украине временами дожди. Днем 7-12°, на юге страны и Закарпатье до 15°.

21 апреля в Украине ожидаются небольшие дожди (в Карпатах с мокрым снегом), местами грозы. Только в западных и северных областях без существенных осадков. Температура ночью 2-8° тепла, на побережье морей до 10°, днем 10-16°, в Закарпатье до 19°, на высокогорье Карпат ночью от 3° тепла до 2° мороза, днем 1-6° тепла.

Напомним, что новая неделя после Пасхи начинается без особых изменений в погоде. Возможны осадки на западе и облачность на всей территории Украины.