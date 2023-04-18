Девушка с зонтом на одной из улиц Киева. Фото: Новини.LIVE

Синоптики прогнозировали погодные условия на 19 апреля. Вся Украина будет в среду пасмурной, а кое-где будет дождь.

Об этом информирует Укргидрометцентр.

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Прогноз погоды по Украине на 19 апреля

Синоптики прогнозируют облачность с прояснениями. Ночью:

в западной части, местами в южных областях и Крыму небольшие дожди

в Карпатах с мокрым снегом

на остальной территории без существенных осадков

Днем в Украине:

местами кратковременные дожди, кроме северной части

в южной части с грозами.

Ветер восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха:

ночью 5-10°, днем 12-17°;

в Карпатах в течение суток 2-7 ° тепла.

Прогноз погоды по Украине на 19 апреля. Фото: Укргидрометцентр

Прогноз погоды в Киеве на 19 апреля

Облачно с прояснениями, без существенных осадков

Ветер восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха:

по области ночью 5-10°, днем 12-17°

в Киеве ночью 7-9°, днем 13-15°.

Снеголавинная опасность

Значительная снеголавинная опасность (3 уровень), удерживается 18-19 апреля:

на высокогорье восточной части Закарпатской области.

Исследователи прогнозируют возможное схождение лавин при низких дополнительных нагрузках, отдельных естественных средних и больших лавин.

Умеренная снеголавинная опасность (2 уровень), ожидается 18-19 апреля:

на высокогорье Ивано-Франковской области

западной и центральной части Закарпатской области.

Снеголовичная опасность в Украине на 18-19 апреля. Фото: Укргидрометцентр

Напомним, что недавно мы писали, что синоптики прогнозируют пик паводков на 22 апреля, однако есть хорошие новости — масштабного затопления Киева и области не будет. Вода отступает.