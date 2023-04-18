В каких регионах Украины завтра пройдет дождь: новый прогноз синоптиков
Синоптики прогнозировали погодные условия на 19 апреля. Вся Украина будет в среду пасмурной, а кое-где будет дождь.
Об этом информирует Укргидрометцентр.
Прогноз погоды по Украине на 19 апреля
Синоптики прогнозируют облачность с прояснениями. Ночью:
- в западной части, местами в южных областях и Крыму небольшие дожди
- в Карпатах с мокрым снегом
- на остальной территории без существенных осадков
Днем в Украине:
- местами кратковременные дожди, кроме северной части
- в южной части с грозами.
Ветер восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха:
- ночью 5-10°, днем 12-17°;
- в Карпатах в течение суток 2-7 ° тепла.
Прогноз погоды в Киеве на 19 апреля
Облачно с прояснениями, без существенных осадков
Ветер восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха:
- по области ночью 5-10°, днем 12-17°
- в Киеве ночью 7-9°, днем 13-15°.
Снеголавинная опасность
Значительная снеголавинная опасность (3 уровень), удерживается 18-19 апреля:
- на высокогорье восточной части Закарпатской области.
Исследователи прогнозируют возможное схождение лавин при низких дополнительных нагрузках, отдельных естественных средних и больших лавин.
Умеренная снеголавинная опасность (2 уровень), ожидается 18-19 апреля:
- на высокогорье Ивано-Франковской области
- западной и центральной части Закарпатской области.
Напомним, что недавно мы писали, что синоптики прогнозируют пик паводков на 22 апреля, однако есть хорошие новости — масштабного затопления Киева и области не будет. Вода отступает.