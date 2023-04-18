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В Україні посиляться дощі: яким регіонам треба приготуватися

18 квітня 2023 21:00
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко
Прогноз погоди в Україні на 19 квітня: у яких регіонах будуть дощі
Дощ на вулицях Києва. Фото: Новини.Live
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко

У низці регіонів України завтра, 19 квітня, очікується посилення дощу. Також у південних областях синоптики прогнозують грози. 

Про це повідомляє Укргідрометцентр та Gismeteo.

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Відповідно до прогнозу від Українського гідрометцентру, вночі у західній частині, місцями у південних областях та Криму невеликі дощі, у Карпатах з мокрим снігом, на решті території без істотних опадів.

Вдень в Україні, крім північної частини, місцями короткочасні дощі, у південній частині з грозами. 

Погода в Україні 19 квітня 2023 року. Фото: meteo.gov.ua
Погода в Україні 19 квітня 2023 року. Фото: meteo.gov.ua

Коли наступить тепло

Синоптики також прогнозують певне потепління на вихідних, 22-23 квітня та на початку наступного тижня. Зокрема, у Києві стовпчики термометрів піднімуться до 18 градусів. 

Погода в Києві у квітні. Фото: gismeteo.ua
Погода в Києві у квітні. Фото: gismeteo.ua

Meteoprog також прогнозує, що до кінця квітня температура повітря стане дещо вищою, а інтенсивність опадів зменшиться.  

Погода в Києві на два тижні. Фото: meteoprog.com
Погода в Києві на два тижні. Фото: meteoprog.com

В Укргідрометцентрі також зазначають, що середня місячна температура повітря у квітні складає 7-11° тепла, в горах 2-6° тепла. А середня місячна кількість опадів складає 22-62 мм, на Закарпатті та в Карпатах 65-84 мм, на високогір᾿ї Карпат до 117 мм.

У Києві середня місячна температура передбачається 9-13° тепла (в Карпатах 7-8°), що на 1-1.5° (в Карпатському регіоні на 2°) вище за норму. Місячна  кількість  опадів  очікується  30-52 мм, в Карпатах 60-89 мм, що  в  межах  норми.

Нагадаємо, раніше Український Укргідрометцентр оприлюднив прогноз погоди на 19 квітня. Очікується хмарна та дощова погода. 

Також нещодавно ми писали, що синоптики прогнозують пік паводків на 22 квітня, однак маємо хороші новини — масштабного затоплення Києва та області не буде. Вода відступає.

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