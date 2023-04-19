Дожди и грозы будут донимать 19 апреля

Дожди в Украине не прекращаются. Фото: УНИАН

В Украину пришло долгожданное потепление. В дальнейшем температура будет только повышаться. Правда, потепление будет сопровождаться дождями и грозами.

В нескольких регионах Украины 19 апреля ожидается усиление дождя. Об этом сообщает Укргидрометцентр и Gismeteo.

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В каких областях ждать дождя

Согласно прогнозу от Украинского гидрометцентра, в западной части местами в южных областях и Крыму небольшие дожди, в Карпатах с мокрым снегом, на остальной территории без существенных осадков.

Температура ночью 5-10°, днем 12-17°; в Карпатах в течение суток 2-7° тепла.

В ближайшие несколько дней синоптическая ситуация в Украине будет без особых изменений. Осадков несколько станет меньше, но температура существенно не изменится.

"Мы уже пересекли экватор весны, но пока стремительного потепления не предполагается. Однако, конечно, будет преобладать весенняя погода" , — говорят синоптики.

Погода в Украине на 19 апреля. Фото: meteo.gov.ua

Погода в Киеве и области

В среду, 19 апреля, в Киев придет небольшое потепление. Температура поднимется на 3 градуса по сравнению с предыдущим днем.

Весь день будет сухо, только вечером пройдет небольшой дождь. Предупреждает синоптик Наталья Диденко.

В четверг ожидается кратковременное похолодание.

В дальнейшем снова в пределах +12+17 градусов, с периодическими дождями.

Весеннее половодье

Вода, к сожалению, показывает все слабые места выбора хаотической застройки, нарушенных правил и норм строительства на поймах, нечищеных проливов и стоков. Что еще раз указывает на то, что все нужно рассматривать в комплексе, подходить с умом, профессионально.

Предупреждение о половодье. Фото: meteo.gov.ua

В некоторых областях был объявлен красный уровень опасности из-за весеннего половодья.

По экспертным оценкам Гидрометцентра, пик половодья приходится на 18-28 апреля, вода еще будет поступать.

Напомним, согласно прогнозу от Гидрометцентра, до конца недели в западной части местами в южных областях и Крыму небольшие дожди, в Карпатах с мокрым снегом, на остальной территории без существенных осадков.