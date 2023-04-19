Прогноз погоди на 20 квітня від народної синоптикині Наталки Діденко

Жінка з парасолею на вулиці Києва. Фото: Новини.LIVE

Синоптики спрогнозували погоду по Україні на 20 квітня. Не варто розраховувати на потепління, адже знову буде холодна температура повітря і дощі.

Про це інформує народна синоптикиня Наталка Діденко.

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Прогноз погоди від Наталі Діденко

Четвер принесе в Україну чергове похолодання та дощі.

Температура повітря протягом дня становитиме скромні +8...+13 градусів. Найтепліше буде на Волині, Рівненщині та в більшості південної частини, очікується +12...+16 градусів.

На вихідні в більшості областей України очікується тепло, проте не без дощів.

Прогноз температури повітря по Україні. Фото: Наталка Діденко

Прогноз погоди в столиці від народної синоптикині

У Києві 20 квітня очікується дощ, хмарність і похолодання.

Максимальна температура повітря передбачається +10...+11 градусів.

Небезпечні гідрологічні явища

Попередження про небезпечні гідрологічні явища:

19-21 квітня на Верхньому Дніпрі в межах країни рівень води утримуватиметься близьким до максимальної позначки піку весняного водопілля зі збереженням затоплення заплави, порушенням транспортного сполучення, обтопленням та відрізанням від основних шляхів сполучення, частковим затопленням окремих населених пунктів та початковим затопленням житлових будинків в ряді прирічкових сіл у Чернігівському районі Чернігівської області. ІІІ рівень небезпеки — червоний.

19-20 квітня, внаслідок пропуску весняного водопілля через водосховища Дніпровського каскаду, утримуватиметься затоплення заплавних територій та відмічатиметься часткове затоплення прируслових територій у ряді прирічкових населених пунктів на Кременчуцькому, Кам'янському, Дніпровському водосховищах у Черкаській, Полтавській, Кіровоградській, Дніпропетровській обл. ІІІ рівень небезпеки — червоний.

19-20 квітня, внаслідок пропуску весняного водопілля через Київську ГЕС, на р. Дніпро у м. Києві, Вишгородському, Броварському та Бориспільському районах Київської області утримуватиметься затоплення заплавних територій та відмічатиметься часткове затоплення низьких ділянок садово-дачної забудови, присадибних ділянок у ряді прирічкових населених пунктів. ІІ рівень небезпеки — помаранчевий.

19-20 квітня, внаслідок пропуску весняного водопілля через водосховища Дніпровського каскаду можливе початкове затоплення заплавних ділянок вздовж Каховського водосховища у ряді прирічкових населених пунктів у Запорізькій області. ІІ рівень небезпеки — помаранчевий.

19-21 квітня на ділянці Десни нижче с. Розльот в межах Чернігівської області продовжиться ріст рівнів води на 2-10 см за добу, з подальшим затопленням заплави, територій ряду сіл, обтопленням сіл водою та порушенням транспортного сполучення з прирічковими населеними пунктами у Новгород-Сіверському, Корюківському, Ніжинському, Чернігівському районах Чернігівської області, частковим затопленням присадибних ділянок та окремих будинків у Корюківському районі Чернігівської області. ІІ рівень небезпеки — помаранчевий.

У м.Чернігів подальше затоплення територій міського пляжу, садово-дачної забудови, доріг на заплаві у м.Чернігів (район Кордівка). I рiвень небезпеки — жовтий.

На р. Снов утримуватиметься затоплення заплави та перевищення небезпечної відмітки переливу води через автодорогу місцевого значення у Корюківському районі Чернігівської області. ІІ рівень небезпеки — помаранчевий.

Небезпечні гідрологічні явища по Україні. Фото: Укргідрометцентр

Нагадаємо, що до України прийшло довгоочікуване потепління. Надалі температура лише підвищуватиметься. Щоправда, потепління супроводжуватиметься сильними дощами та грозами.