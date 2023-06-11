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Народный синоптик предупредила украинцев о дождях и влажной погоде

11 июня 2023 21:14
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко
Народная синоптикиня предупредила украинцев о дождях и влажной погоде
Погода в Украине. Фото: Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко

В понедельник, 12 июня, в Украине будет влажная погода, в некоторых регионах прогнозируют дожди и грозы. В свою очередь на юге и востоке будет тепло.

Об этом сообщила народный синоптик Наталья Диденко.

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Какая погода ожидает украинцев завтра

По ее словам, в западных и северных областях температура воздуха не будет превышать 10-16°C. Но на востоке и юге будет от 20 до 26°C.

В центре страны, а именно в Винницкой, Черкасской и Полтавской областях, температура продержится на уровне 16-21°C. А в Кировоградской и Днепропетровщине — 19-23°C.

Кроме того, по всей Украине в этот день будет держаться влажная погода. В некоторых областях ожидается дождь и гроза. Однако в западной части страны, а также в Харьковской, Луганской, Одесской, Винницкой и Черкасской вероятность осадков меньше.

Может быть ветрено

Наталья Диденко добавила, что с северо-востока будет ветер, порывистый и местами со штормовыми порывами до 15-20 м/с.

"В Киеве завтра актуальны зонты и тоненькие курточки или свитера или плащи — потому что будет облачно, сыро, ветрено! И холодно, около 14-16°C. Потепление посвежевших регионов начнется со среды, с 14 июня", — заверила она.

Где будет дождь

Завтра, 12 июня, по всей Украине будет дождь.

Возможны грозы и сильные дожди в Житомирской, Хмельницкой и Ровенской областях. На юго-востоке, востоке страны и в Полтавской области также ожидаются дожди. Ночью в Харьковской, Луганской и Днепропетровской областях местами сильные дожди, иногда с грозами. На остальной территории местами дождь будет небольшим.

Напомним, ранее народный синоптик предупредила о резком изменении погоды в Украине.

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