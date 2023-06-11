Народна синоптикиня попередила українців про дощі та вологу погоду

Погода в Україні. Фото: Новини.LIVE

У понеділок, 12 червня, в Україні буде волога погода, в деяких регіонах прогнозують дощі та грози. Своєю чергою на півдні та сході буде тепло.

Про це повідомила народна синоптикиня Наталка Діденко.

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За її словами, у західних і північних областях температура повітря не буде перевищувати 10-16°C. Але на сході та півдні буде від 20 до 26°C.

В центрі країни, а саме у Вінницькій, Черкаській та Полтавській областях температура протримається на рівні 16-21°C. А на Кіровоградщині та Дніпропетровщині — 19-23°C.

Крім того, по всій Україні в цей день триматиметься волога погода. В деяких областях передбачають дощі та грози. Проте у західній частині країни, а також на Харківщині, Луганщині, Одещині, Вінниччині та Черкащині ймовірність опадів менша.

Може бути вітряно

Наталка Діденко додала, що з північного сходу буде вітер, поривчастий і місцями зі штормовими поривами до 15-20 м/сек.

"У Києві завтра актуальні парасолі й тоненькі курточки чи светрики або й плащі — бо буде хмарно, вогко, вітряно! Й холодно, близько 14-16°C. Потепління посвіжілих регіонів розпочнеться із середи, з 14-го червня", — запевнила синоптикиня.

Де буде дощити

Завтра, 12 червня, по всій Україні дощитиме.

Значні грози та сильні дощі будуть у Житомирській, Хмельницькій і Рівненській областях. На південному сході, сході країни та Полтавщині також очікуються дощі. Вночі на Харківщині, Луганщині та Дніпропетровщині місцями значні дощі, подекуди з грозами. На решті території місцями дощ буде невеликий.

Нагадаємо, раніше народна синоптикиня попередила про різку зміну погоди в Україні.