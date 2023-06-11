Дощ по всій Україні — прогноз погоди 12 червня

Жінка під дощем. Фото: Новини.LIVE

Завтра, 12 червня, по всій Україні дощитиме. Найсильніші грози будуть у Рівненській, Хмельницькій та Житомирській областях.

Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

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Прогноз погоди в Україні 12 червня

В Україні 12 червня очікується хмарна погода з проясненнями.

Значні грози та сильні дощі будуть у Житомирській, Хмельницькій і Рівненській областях. На південному сході, сході країни та Полтавщині також очікуються дощі. Вночі на Харківщині, Луганщині та Дніпропетровщині місцями значні дощі, подекуди з грозами. На решті території місцями дощ буде невеликий.

Вітер північно-східний, 7-12 м/с, в Україні місцями пориви 15-20 м/с.

Температура вночі у західних та північних 7-12°, вдень 12-17°; на решті території вночі 11-16° (на узбережжі морів до 19°), вдень 17-22°.

Погода в Україні 12 червня. Фото: Укргідрометцентр

Погода на Київщині 12 червня

У Київській області 12 червня буде хмарно з проясненнями. Місцями можливий невеликий дощ. Вітер північно-східний, 7-12 м/с, місцями пориви 15-20 м/с.

Температура 7-12°, вдень 12-17° у регіоні, а у Києві 9-11° вночі та 14-16° вдень.

Нагадаємо, літо розпочалося з потужних спалахів на Сонці, тому чутливі українці в червні потерпатимуть від сильних магнітних бур. Так, масштабна магнітна буря триватиме упродовж кількох днів.

Окрім того, майже по всій країні ллють сильні грози. Так, 10 червня була сильна негода також була у Києві. Внаслідок потужних злив та граду у місті були затоплені підземні переходи, а деякі вулиці перетворились на озера.

Також сильні грози були і на Львівщині. Внаслідок потужних дощів затопило два райони регіону.