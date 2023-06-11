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Синоптики рассказали, где завтра будут сильные дожди

11 июня 2023 17:15
15a6ec3a-98ad-4a77-cbcc-b98044051300 - Людмила Войтюк
Людмила Войтюк
Редактор
Дождь по всей Украине — прогноз погоды 12 июня.
Женщина под дождем. Фото: Новини.LIVE
15a6ec3a-98ad-4a77-cbcc-b98044051300 - Людмила Войтюк
Людмила Войтюк
Редактор

Завтра, 12 июня, по всей Украине будет дождь. Самые сильные грозы в Ровенской, Хмельницкой и Житомирской областях.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

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Прогноз погоды в Украине 12 июня

В Украине 12 июня ожидается облачная погода с прояснениями.

Возможны грозы и сильные дожди в Житомирской, Хмельницкой и Ровенской областях. На юго-востоке, востоке страны и на Полтавщине также ожидаются дожди. Ночью в Харьковской, Луганской и Днепропетровской областях местами сильные дожди, иногда с грозами. На остальной территории местами дождь будет небольшим.

Ветер северо-восточный, 7-12 м/с, в Украине местами порывы 15-20 м/с.

Температура ночью в западных и северных 7-12°, днем 12-17°; на остальной территории ночью 11-16° (на побережье морей до 19°), днем 17-22°.

погода в Украине
Погода в Украине 12 июня. Фото: Укргидрометцентр

Погода в Киевской области 12 июня

В Киевской области 12 июня облачно с прояснениями. Местами возможен небольшой дождь. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с, местами порывы 15-20 м/с.

Температура 7-12°, днем 12-17° в регионе, а в Киеве 9-11° ночью и 14-16° днем.

Напомним, лето началось с мощных вспышек на Солнце, поэтому чувствительные украинцы в июне будут страдать от сильных магнитных бурь. Так, масштабная магнитная буря будет длиться несколько дней.

Кроме того, почти по всей стране льют сильные грозы. Так, 10 июня была сильная непогода и была в Киеве. В результате мощных ливней и града в городе были затоплены подземные переходы, а некоторые улицы превратились в озера.

Также сильные грозы были и в Львовской области. В результате мощных дождей затопило два района региона.

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