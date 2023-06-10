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Народна синоптикиня попередила про різку зміну погоди

10 червня 2023 21:15
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко
Народна синоптикиня попередила про різку зміну погоди
Погода в Україні. Фото: Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко

Завтра, 11 червня, в північних та західних областях України відчутно похолоднішає. Вдень температура повітря знизиться до 16-22°С.

Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко.

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У інших областях України очікується від 20 до 25°С. Тільки на Одещині, в степовій частині Криму та подекуди в Приазовʼї втримається спека, до 24-28°С.

За її словами, завтра буде сильний східний та північно-східний вітер. Майже по всій країні будуть дощі з грозами.

"При грозах може линути і рвонути шквал. Вдень можливий сухий передих — у центральній частині та на північному заході", — зазначила вона.

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Мапа прогнозу погоди
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Мапа прогнозу погоди

Погода у столиці

У Києві буде холодно. Температура повітря становитиме близько 18-19°С. Також буде вітряно та дощитиме з грозою.

"Голова вже сьогодні може бути трохи туманною, нападати сонливість та стрибати артеріальний тиск. Парасолі, легкі курточки!" — попередила Діденко. 

Попередження для волонтерів, які зараз на Херсонщині

У Херсонській ОВА звернулися до волонтерів, які беруть участь у рятувальній операції в регіоні. Їх закликали бути обережними через погіршення погодних умов. 

Зазначається, що з 11 до 13 червня на Херсонщині очікуються грози, місцями град. В той час як шквал вітру досягне позначки в 15-20 метрів на секунду.

"Тож наполегливо закликаємо вас бути найближчими днями максимально обачними! Під час бурі та зливи не виходьте на воду, це вкрай небезпечно!" — наголосили у повідомленні. 

Нагадаємо, медики розповіли, як можна пережити зміну погодних умов, через які людина дуже страждає від різних захворювань. За словами кардіологів, існує декілька способів, які допоможуть впоратися зі скачками атмосферного тиску за вікном.

 

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