Дощ по всій Україні — прогноз погоди на 11 червня

Синоптики розповіли, як зміниться погода завтра
Завтра, 11 червня, в Україні буде хмарна погода з проясненнями. У всіх областях очікуються або короткочасні дощі, або сильні зливи.
Про це повідомляє Укргідрометцентр.
Погода в Україні 11 червня
Синоптики прогнозують, що 11 червня по всій Україні можливі короткочасні дощі та грози. У більшості західних, Житомирській, Херсонській і Запорізькій областях значний дощ, вдень у південних областях в окремих районах град.
Вітер переважно північно-східний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с.
Температура у західних та північних областях вночі 11-16°, вдень 16-21°; на решті території вночі 14-19°, вдень 19-24°.
Прогноз погоди на Київщині 11 червня
У столиці завтра теж варто чекати короткочасних дощів, а місцями грози. Однак попри це в регіоні очікується хмарна погода з проясненнями.
Вітер північно-східний, 7-12 м/с, можливі пориви 15-20 м/с, а температура вночі 11-16°, вдень 16-21°. У самому Києві вночі 13-15°, вдень 17-19°.
Небезпечні метеорологічні явища
Синоптики розповідають, що до кінця дня 10 червня та впродовж доби 11 червня у Києві можливі сильні грози та пориви вітру до 15-20 м/с.
У регіоні оголосили І рівень небезпеки — жовтий.
Гідрологічна ситуація Каховської ГЕС
У зв'язку з підривом греблі Каховської ГЕС на Каховському водосховищі зазначається продовження зниження рівнів води. Рівень води в створі поста Нікополь за минулу добу знизився на 1,41 м і станом на 10 червня становить — 36 см над нулем поста (11,64 м БС).
Загальний спад рівнів води на Каховському водосховищі становить 5,13 м (над рівнями на 20 год. 5 червня).
Нагадаємо, літо розпочалося з потужних спалахів на Сонці, тому чутливі українці в червні потерпатимуть від сильних магнітних бур. Так, масштабна магнітна буря триватиме упродовж кількох днів.