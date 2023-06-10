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Синоптики розповіли, як зміниться погода завтра

10 червня 2023 17:16
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко
Дощ по всій Україні — прогноз погоди на 11 червня
Чоловік під парасолею. Фото: Google
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко

Завтра, 11 червня, в Україні буде хмарна погода з проясненнями. У всіх областях очікуються або короткочасні дощі, або сильні зливи. 

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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Погода в Україні 11 червня

Синоптики прогнозують, що 11 червня по всій Україні можливі короткочасні дощі та грози. У більшості західних, Житомирській, Херсонській і Запорізькій областях значний дощ, вдень у південних областях в окремих районах град.

Вітер переважно північно-східний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с. 

Температура у західних та північних областях вночі 11-16°, вдень 16-21°; на решті території вночі 14-19°, вдень 19-24°.

погода в Україні
Погода в Україні 11 червня. Фото: Укргідрометцентр

Прогноз погоди на Київщині 11 червня

У столиці завтра теж варто чекати короткочасних дощів, а місцями грози. Однак попри це в регіоні очікується хмарна погода з проясненнями.

Вітер північно-східний, 7-12 м/с, можливі пориви 15-20 м/с, а температура вночі 11-16°, вдень 16-21°. У самому Києві вночі 13-15°, вдень 17-19°.

Небезпечні метеорологічні явища

Синоптики розповідають, що до кінця дня 10 червня та впродовж доби 11 червня у Києві можливі сильні грози та пориви вітру до 15-20 м/с.

У регіоні оголосили І рівень небезпеки — жовтий. 

Гідрологічна ситуація Каховської ГЕС

У зв'язку з підривом греблі Каховської ГЕС на Каховському водосховищі зазначається продовження зниження рівнів води. Рівень води в створі поста Нікополь за минулу добу знизився на 1,41 м і станом на 10 червня становить — 36 см над нулем поста (11,64 м БС).

Загальний спад рівнів води на Каховському водосховищі становить 5,13 м (над рівнями на 20 год. 5 червня). 

погода в Україні
Гідрологічна ситуація в Україні 10-11 червня. Фото: Укргідрометцентр 

Нагадаємо, літо розпочалося з потужних спалахів на Сонці, тому чутливі українці в червні потерпатимуть від сильних магнітних бур. Так, масштабна магнітна буря триватиме упродовж кількох днів.

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