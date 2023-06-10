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Синоптики рассказали, как изменится погода завтра

10 июня 2023 17:16
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко
Дождь по всей Украине — прогноз погоды на 11 июня
Человек под зонтиком. Фото: Google
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко

Завтра, 11 июня, в Украине будет облачно с прояснениями. Во всех областях ожидаются либо кратковременные дожди, либо сильные ливни.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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Погода в Украине 11 июня

Синоптики прогнозируют, что 11 июня по всей Украине возможны кратковременные дожди и грозы. В большинстве западных, Житомирской, Херсонской и Запорожской областях дождь, днем в южных областях в отдельных районах град.

Ветер преимущественно северо-восточный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с.

Температура в западных и северных областях ночью 11-16°С, днем 16-21°С; на остальной территории ночью 14-19°С, днем 19-24°С.

погода в Украине
Погода в Украине 11 июня. Фото: Укргидрометцентр

Прогноз погоды в Киевской области 11 июня

В столице завтра тоже следует ожидать кратковременных дождей, а местами грозы. Однако, несмотря на это, в регионе ожидается облачная погода с прояснениями.

Ветер северо-восточный, 7-12 м/с, возможны порывы 15-20 м/с, а температура ночью 11-16°С, днем 16-21°С. В Киеве ночью 13-15°С, днем 17-19°С.

Опасные метеорологические явления

Синоптики рассказывают, что до конца дня 10 июня и сутки 11 июня в Киеве возможны сильные грозы и порывы ветра до 15-20 м/с.

В регионе объявили и уровень опасности — желтый.

Гидрологическая ситуация Каховской ГЭС

В связи с подрывом плотины Каховской ГЭС на Каховском водохранилище отмечается продолжение понижения уровней воды. Уровень воды в створе поста Никополь за минувшие сутки снизился на 1,41 м и по состоянию на 10 июня составляет 36 см над нулем поста (11,64 м БС).

Общий спад уровней воды на Каховском водохранилище составляет 5,13 м (над уровнями на 20:00 5 июня).

погода в Украине
Гидрологическая ситуация на Украине 10-11 июня. Фото: Укргидрометцентр

Напомним, лето началось с мощных вспышек на Солнце, поэтому чувствительные украинцы в июне будут страдать от сильных магнитных бурь. Так, масштабная магнитная буря будет длиться несколько дней.

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