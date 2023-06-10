Народная синоптикиня предупредила о резком изменении погоды

Народный синоптик предупредила о резком изменении погоды
Завтра, 11 июня, в северных и западных областях Украины ощутимо похолодает. Днем температура снизится до 16-22°С.
Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.
В других областях Украины ожидается от 20 до 25°С. Только в Одесской области, в степной части Крыма и кое-где в Приазовье удержится жара, до 24-28°С.
По ее словам, завтра будет сильный восточный и северо-восточный ветер. Почти по всей стране будут дожди с грозами.
"При грозах может хлынуть и рвануть шквал. Днем возможна сухая передышка — в центральной части и на северо-западе", — отметила она.
Погода в столице
В Киеве будет холодно. Температура воздуха будет составлять около 18-19°С. Также будет ветрено и дождь с грозой.
"Голова уже сегодня может быть немного туманной, нападать сонливость и прыгать артериальное давление. Зонты, легкие курточки!" — предупредила Диденко.
Предупреждения для волонтеров, которые сейчас в Херсонской области
В Херсонской ОВА обратились к волонтерам, участвующим в спасательной операции в регионе. Их призывали соблюдать осторожность из-за ухудшения погодных условий.
Отмечается, что с 11 по 13 июня в Херсонской области ожидаются грозы, местами град. В то время как шквал ветра достигнет отметки в 15-20 метров в секунду.
"Поэтому настоятельно призываем вас быть в ближайшие дни максимально осмотрительными! Во время бури и ливня не выходите на воду, это крайне опасно!" — отметили в сообщении.
Напомним, медики рассказали, как можно пережить изменение погодных условий, из-за которых человек очень страдает различными заболеваниями. По словам кардиологов, существует несколько способов, которые помогут справиться со скачками атмосферного давления за окном.