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Народный синоптик предупредила о резком изменении погоды

10 июня 2023 21:15
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко
Народная синоптикиня предупредила о резком изменении погоды
Погода в Украине. Фото: Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко

Завтра, 11 июня, в северных и западных областях Украины ощутимо похолодает. Днем температура снизится до 16-22°С.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

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В других областях Украины ожидается от 20 до 25°С. Только в Одесской области, в степной части Крыма и кое-где в Приазовье удержится жара, до 24-28°С.

По ее словам, завтра будет сильный восточный и северо-восточный ветер. Почти по всей стране будут дожди с грозами.

"При грозах может хлынуть и рвануть шквал. Днем возможна сухая передышка — в центральной части и на северо-западе", — отметила она.

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Карта прогноза погоды
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Карта прогноза погоды

Погода в столице

В Киеве будет холодно. Температура воздуха будет составлять около 18-19°С. Также будет ветрено и дождь с грозой.

"Голова уже сегодня может быть немного туманной, нападать сонливость и прыгать артериальное давление. Зонты, легкие курточки!" — предупредила Диденко.

Предупреждения для волонтеров, которые сейчас в Херсонской области

В Херсонской ОВА обратились к волонтерам, участвующим в спасательной операции в регионе. Их призывали соблюдать осторожность из-за ухудшения погодных условий.

Отмечается, что с 11 по 13 июня в Херсонской области ожидаются грозы, местами град. В то время как шквал ветра достигнет отметки в 15-20 метров в секунду.

"Поэтому настоятельно призываем вас быть в ближайшие дни максимально осмотрительными! Во время бури и ливня не выходите на воду, это крайне опасно!" — отметили в сообщении.

Напомним, медики рассказали, как можно пережить изменение погодных условий, из-за которых человек очень страдает различными заболеваниями. По словам кардиологов, существует несколько способов, которые помогут справиться со скачками атмосферного давления за окном.

 

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