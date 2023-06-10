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Примхлива субота: яким областям чекати на грозу, а де смажитиме до +30

10 червня 2023 06:55
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко
Примхлива субота: яким областям чекати на грозу, а де смажитиме до +30
Люди під парасолями. Фото: Google
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко

Протягом дня, 10 червня, в Україні переважатиме мінлива погода. У західних та північних областях очікуються короткочасні грози.

Новини.LIVE зібрали всю інформацію про погоду на сьогодні.

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Погода в Україні 10 червня 

Синоптики прогнозують, що у західних та північних областях, а також в Криму, вдень і у Вінницькій, Херсонській та Запорізькій областях можливі короткочасні дощі та грози. На решті території без опадів.

Вітер протягом дня буде східний та північно-східний, 7—12 м/с, на заході країни вдень місцями пориви 15—20 м/с.

Температура:

  • вночі коливатиметься в межах 14—19 °С, а вдень 23—28 °С,
  • у центральних, Одеській і Миколаївській областях до 30 °С,
  • у західних областях та в Криму 19—24 °С;
  • високогір'ї Карпат вночі 8—13 °С, вдень 14—19 °С.
Погода в Україні 10 червня. Фото: Укргідрометцентр 

Синоптики кажуть, що у наступні дві доби в Україні короткочасні дощі з грозами, вдень на півдні подекуди град, у західних та Житомирській областях, в неділю і у південній частині місцями значний дощ.

Температура:

  • вночі 11 — 17 °С,
  • вдень 17 — 24 °С.

Прогноз погоди по Києву та області 

10 червня у Києві та області прогнозується мінлива хмарність. Вночі без опадів, а вдень по області синоптики попереджають про грози.

Температура у Києві:

  • вночі +16 — 18 °С,
  • вдень +26 — 28 °С.

Температура по області:

  • вночі +14 — 19 °С,
  • вдень +23 — 28 °С.

Гідрологічна ситуація Каховської ГЕС

У зв'язку з підривом греблі Каховської ГЕС на Каховському водосховищі зазначається продовження зниження рівнів води. Рівень води в створі поста Нікополь за минулу добу знизився на 1,41 м і станом на 10 год. ранку становить — 36 см над нулем поста (11,64 м БС).

Загальний спад рівнів води на Каховському водосховищі становить 5,13 м (над рівнями на 20 год. 5 червня). 

Гідрологічна ситуація. Фото: Укргідрометцентр 

Нагадаємо, літо розпочалося з потужних спалахів на Сонці, тому чутливі українці в червні потерпатимуть від сильних магнітних бур. Так, масштабна магнітна буря триватиме упродовж кількох днів.

Зазначається, що в червні цьогоріч відбудеться кілька магнітних бур різної потужності:

  • слабкі — 16 та 30 червня;
  • середні — 10, 28 та 29 червня;
  • сильні — 18, 19 та 20 червня.

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