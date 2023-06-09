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Синоптики розповіли, в яких областях завтра очікувати дощ

9 червня 2023 17:00
15a6ec3a-98ad-4a77-cbcc-b98044051300 - Людмила Войтюк
Людмила Войтюк
Редактор
Прогноз погоди в Україні 10 червня — де чекати дощ
Люди з парасольками під дощем у Києві. Фото: Новини.LIVE
15a6ec3a-98ad-4a77-cbcc-b98044051300 - Людмила Войтюк
Людмила Войтюк
Редактор

Упродовж дня, 10 червня, в Україні переважатиме мінлива погода. У західних та північних областях очікуються короткочасні грози.

Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

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Погода в Україні 10 червня 

Синоптики прогнозують, що у західних та північних областях, а також в Криму, вдень і у Вінницькій, Херсонській та Запорізькій областях можливі короткочасні дощі та грози. На решті території без опадів.

Вітер упродовж дня буде східний та північно-східний, 7-12 м/с, на заході країни вдень місцями пориви 15-20 м/с.

Температура вночі коливатиметься в межах 14-19°, а вдень 23-28°, у центральних, Одеській і Миколаївській областях до 30°, у західних областях та в Криму 19-24°; на високогір'ї Карпат вночі 8-13°, вдень 14-19°.

погода в Україні
Погода в Україні 10 червня. Фото: Укргідрометцентр

Прогноз погоди на Київщині

У суботу, 10 червня у Києві та області прогнозується мінлива хмарність. Вночі без опадів, а вдень по області синоптики попереджають про грози (І рівень небезпеки— жовтий).

Температура по області вночі 14-19°, вдень 23-28°;
у Києві вночі 16-18°, вдень 26-28°.

Небезпечні метеорологічні явища в Україні

В Укргідрометцентрі розповіли, що впродовж 10 червня в західних і в північних областях очікуються сильні грози. У зв'язку з цим оголосили І рівень небезпеки— жовтий.

погода в Україні
Небезпечні метеорологічні явища в Україні 10 червня. Фото: Укргідрометцентр

Небезпечні гідрологічні явища

Упродовж 9-12 червня на річці Дніпро нижче Каховської ГЕС, внаслідок її підриву, утримуватиметься значне затоплення прируслових територій та частин населених пунктів (житлові, господарські та промислові об'єкти): м. Херсон, у Каховському, Херсонському, Бериславському та Скадовському районах Херсонської області (ІІІ рівень небезпеки — червоний).

Також внаслідок підриву Каховської ГЕС, рівні води Каховського водосховища утримуються нижчими за мінімальні критичні значення, необхідні для роботи водозаборів у Дніпропетровській, Запорізькій, Херсонській областях (ІІІ рівень небезпеки — коричневий).

Окрім того, протягом цих днів утримуватиметься часткове затоплення заплавних територій та понижених ділянок в окремих населених пунктах на Кременчуцькому водосховищі у Черкаській області (ІІ рівень небезпеки — помаранчевий)

Внаслідок дощів на річках Карпатського регіону очікуються підйоми рівнів води на 0,5 — 1,5 метра.

У місцях випадіння зливових дощів можливе формування значного місцевого, схилового стоку, в гірських районах — селевих потоків (II рівень небезпеки — помаранчевий).

погода в Україні
Небезпечні гідрологічні явища 10 червня. Фото: Укргідрометцентр

Нагадаємо, 2 червня у Києві зафіксували новий погодний рекорд. У столиці максимальна швидкість вітру досягла рекордних 18 м/с (65 км/год). Це перевищило на 2 м/с попереднє максимальне значення для цього дня, зареєстроване у 2012 році.

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