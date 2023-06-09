Прогноз погоды в Украине 10 июня — где ждать дождь

Люди с зонтиками под дождем в Киеве. Фото: Новини.LIVE

В течение дня, 10 июня, в Украине будет преобладать переменная погода. В западных и северных областях ожидаются кратковременные грозы.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

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Погода в Украине 10 июня

Синоптики прогнозируют, что в западных и северных областях, а также в Крыму, днем и Винницкой, Херсонской и Запорожской областях возможны кратковременные дожди и грозы. На остальной территории без осадков.

Ветер в течение дня будет восточный и северо-восточный, 7-12 м/с, на западе страны днем местами порывы 15-20 м/с.

Температура ночью будет колебаться в пределах +14-19°С, а днем +23-28°С, в центральных, Одесской и Николаевской областях до +30°С, в западных областях и в Крыму +19-24°С; на высокогорье Карпат ночью +8-13°С, днем +14-19°С.

Погода в Украине 10 июня. Фото: Укргидрометцентр

Прогноз погоды в Киевской области

В субботу, 10 июня, в Киеве и области прогнозируется переменная облачность. Ночью без осадков, а днем по области синоптики предупреждают о грозах (І уровень опасности — желтый).

Температура по области ночью +14-19°С, днем +23-28°С;

в Киеве ночью +16-18°С, днем +26-28°С.

Опасные метеорологические явления в Украине

В Укргидрометцентре рассказали, что в течение 10 июня в западных и северных областях ожидаются сильные грозы. В связи с этим объявили I уровень опасности — желтый.

Опасные метеорологические явления в Украине 10 июня. Фото: Укргидрометцентр

Опасные гидрологические явления

В течение 9-12 июня на реке Днепр ниже Каховской ГЭС, в результате ее подрыва, будет содержаться значительное затопление прирусловых территорий и частей населенных пунктов (жилищные, хозяйственные и промышленные объекты): г. Херсон, Каховском, Херсонском, Бериславском и Скадовском районах Херсонской области (III уровень опасности — красный).

Также в результате подрыва Каховской ГЭС, уровни воды Каховского водохранилища удерживаются ниже минимальных критических значений, необходимых для работы водозаборов в Днепропетровской, Запорожской, Херсонской областях (III уровень опасности — коричневый).

Кроме того, в течение этих дней будет содержаться частичное затопление пойменных территорий и пониженных участков в отдельных населенных пунктах на Кременчугском водохранилище в Черкасской области (II уровень опасности — оранжевый).

В результате дождей на реках Карпатского региона ожидаются подъемы уровней воды на 0,5-1,5 метра.

В местах выпадения ливневых дождей возможно формирование значительного местного, склонового стока, в горных районах — селевых потоков (II уровень опасности — оранжевый).

Опасные гидрологические явления 10 июня. Фото: Укргидрометцентр

Напомним, 2 июня в Киеве был зафиксирован новый погодный рекорд. В столице максимальная скорость ветра достигла рекордных 18 м/с (65 км/ч). Это превысило 2 м/с предыдущее максимальное значение для этого дня, зарегистрированное в 2012 году.