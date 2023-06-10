Суеверная суббота: каким областям ждать грозу, а где будет жарить до +30

Капризная суббота: каким областям ждать грозу, а где будет жарить до +30
В течение дня, 10 июня, в Украине будет преобладать переменная погода. В западных и северных областях ожидаются кратковременные грозы.
Новости.LIVE собрали всю информацию о погоде на сегодня.
Погода в Украине 10 июня
Синоптики прогнозируют, что в западных и северных областях, а также в Крыму, днем и Винницкой, Херсонской и Запорожской областях возможны кратковременные дожди и грозы. На остальной территории без осадков.
Ветер в течение дня будет восточный и северо-восточный, 7—12 м/с, на западе страны днем местами порывы 15 — 20 м/с.
Температура:
- ночью будет колебаться в пределах 14 — 19°С, а днем 23 — 28°С,
- в центральных, Одесской и Николаевской областях до 30°С,
- в западных областях и в Крыму 19 — 24°С;
- высокогорье Карпат ночью 8 — 13°С, днем 14 — 19°С.
Синоптики говорят, что в ближайшие двое суток в Украине кратковременные дожди с грозами, днем на юге град, в западных и Житомирской областях, в воскресенье и в южной части местами значительный дождь.
Температура:
- ночью 11 — 17°,
- днем 17 — 24°.
Прогноз погоды по Киеву и области
10 июня в Киеве и области прогнозируется переменная облачность. Ночью без осадков, а днем синоптики предупреждают о грозах.
Температура в Киеве:
- ночью +16 — 18°С,
- днем +26 — 28°С.
Температура по области:
- ночью +14 — 19°С,
- днем +23 — 28°С.
Гидрологическая ситуация Каховской ГЭС
В связи с подрывом плотины Каховской ГЭС на Каховском водохранилище отмечается продолжение понижения уровней воды. Уровень воды в створе поста Никополь за минувшие сутки снизился на 1,41 м и по состоянию на 10 часов. утра составляет — 36 см над нулем поста (11,64 м БС).
Общий спад уровней воды на Каховском водохранилище составляет 5,13 м (над уровнями на 20 часов 5 июня).
Напомним, лето началось с мощных вспышек на Солнце, поэтому чувствительные украинцы в июне будут страдать от сильных магнитных бурь. Так, масштабная магнитная буря будет длиться несколько дней.
Отмечается, что в июне этого года состоится несколько магнитных бурь разной мощности:
- слабые — 16 и 30 июня;
- средние — 10, 28 и 29 июня;
- сильные — 18, 19 и 20 июня.