Суеверная суббота: каким областям ждать грозу, а где будет жарить до +30

Люди под зонтиками. Фото: Google

В течение дня, 10 июня, в Украине будет преобладать переменная погода. В западных и северных областях ожидаются кратковременные грозы.

Новости.LIVE собрали всю информацию о погоде на сегодня.

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Погода в Украине 10 июня

Синоптики прогнозируют, что в западных и северных областях, а также в Крыму, днем и Винницкой, Херсонской и Запорожской областях возможны кратковременные дожди и грозы. На остальной территории без осадков.

Ветер в течение дня будет восточный и северо-восточный, 7—12 м/с, на западе страны днем местами порывы 15 — 20 м/с.

Температура:

ночью будет колебаться в пределах 14 — 19°С, а днем 23 — 28°С,

в центральных, Одесской и Николаевской областях до 30°С,

в западных областях и в Крыму 19 — 24°С;

высокогорье Карпат ночью 8 — 13°С, днем 14 — 19°С.

Погода в Украине 10 июня. Фото: Укргидрометцентр

Синоптики говорят, что в ближайшие двое суток в Украине кратковременные дожди с грозами, днем на юге град, в западных и Житомирской областях, в воскресенье и в южной части местами значительный дождь.

Температура:

ночью 11 — 17°,

днем 17 — 24°.

Прогноз погоды по Киеву и области

10 июня в Киеве и области прогнозируется переменная облачность. Ночью без осадков, а днем синоптики предупреждают о грозах.

Температура в Киеве:

ночью +16 — 18°С,

днем +26 — 28°С.

Температура по области:

ночью +14 — 19°С,

днем +23 — 28°С.

Гидрологическая ситуация Каховской ГЭС

В связи с подрывом плотины Каховской ГЭС на Каховском водохранилище отмечается продолжение понижения уровней воды. Уровень воды в створе поста Никополь за минувшие сутки снизился на 1,41 м и по состоянию на 10 часов. утра составляет — 36 см над нулем поста (11,64 м БС).

Общий спад уровней воды на Каховском водохранилище составляет 5,13 м (над уровнями на 20 часов 5 июня).

Гидрологическая ситуация. Фото: Укргидрометцентр

Напомним, лето началось с мощных вспышек на Солнце, поэтому чувствительные украинцы в июне будут страдать от сильных магнитных бурь. Так, масштабная магнитная буря будет длиться несколько дней.

Отмечается, что в июне этого года состоится несколько магнитных бурь разной мощности: