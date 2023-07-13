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На улицу лучше не выходить: синоптики предупредили о резком изменении погоды в Украине

13 июля 2023 14:00
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко
Прогноз погоды в Украине 14 июля
Люди в Киеве. Фото: Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко

Завтра, 14 июля, по всей территории Украины ожидается облачно с прояснениями. Синоптики предупредили об изменении погоды почти во всех частях страны.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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Осадки ожидаются на всей территории страны. Ночью в северо-западной части, днем в северных, Полтавской и Харьковской областях пройдут сильные дожди, а также грозы. На Левобережье в отдельных районах будет град.

Ветер преимущественно северо-западный, 7-12 м/с. Днем в Украине кроме западных областей порывы 15-20 м/с.

Температура воздуха ночью будет +14+19, на побережье морей до +22, а днем +20+25. В Закарпатье и в южной части страны ожидается +26+31 градусов.

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Погода 14 июля. Фото: Укргидрометцентр

Погода в Киевской области

Завтра, 14 июля, по Киевской области облачно с прояснениями.

Ветер северо-западный, 7-12 м/с, днем порывы 15-20 м/с.

Температура воздуха:

  • по области ночью +14-19, днем +20-25;
  • в Киеве ночью +17-19, днем +21-23 °.

Синоптики предупреждают об опасных метеорологических явлениях. Днем в столичном регионе ожидается дождь, гроза, порывы ветра 15-20 м/с. Объявлен первый уровень опасности.

Напомним, недавно Всемирная метеорологическая организация сообщила, что первая неделя июля стала самой жаркой в мире. 7 июля глобальная средняя температура достигла 17,24 °C, что на 0,3 °C превышает предыдущий рекорд 16,94 °C, зафиксированный 16 августа 2016 года.

Также мы писали, что во втором месяце летом будет жарко, однако без дождя не обойдется. Средняя месячная температура воздуха будет составлять от +19°С до +25°С.

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