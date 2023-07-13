Прогноз погоди в Україні 14 липня

Люди в Києві. Фото: Новини.LIVE

Завтра, 14 липня, по всій території України очікується хмарно з проясненнями. Синоптики попередили про зміну погоди майже у всіх частинах країни.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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Погода на завтра

Опади очікуються по всій території країни. Вночі у північно-західній частині, вдень у північних, Полтавській та Харківській областях будуть значні дощі, а також грози. На Лівобережжі в окремих районах пройде град.

Вітер переважно північно-західний, 7-12 м/с. Вдень в Україні, крім західних областей, пориви 15-20 м/с.

Температура повітря вночі буде +14+19, на узбережжі морів до +22, а вдень +20+25. На Закарпатті та у південній частині країни очікується +26+31 градусів.

Погода 14 липня. Фото: Укргідрометцентр

Погода по Київській області

Завтра, 14 липня, по Київській області буде хмарно з проясненнями.

Вітер північно-західний, 7-12 м/с, вдень пориви 15-20 м/с.

Температура повітря:

по області вночі +14-19, вдень +20-25;

у Києві вночі 17-19, вдень +21-23.

Синоптики попереджають про небезпечні метеорологічні явища. Вдень у столичному регіоні очікується значний дощ, гроза, пориви вітру 15-20 м/с. Оголошено перший рівень небезпеки.

Нагадаємо, нещодавно Всесвітня метеорологічна організація повідомила, що перший тиждень липня став найспекотнішим у світі. 7 липня глобальна середня температура досягла 17,24 °C, що на 0,3 °C перевищує попередній рекорд 16,94 °C, зафіксований 16 серпня 2016.

Також ми писали, що в другому місяці літа буде спекотно, проте без дощу не обійдеться. Середня місячна температура повітря становитиме від +19°С до +25°С.