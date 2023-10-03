Погода в Украине 4 октября — прогноз Наталки Диденко.

В Украине ожидается дождливая погода. Фото: Новини.LIVE

В среду, 4 октября, Украину будет пересекать атмосферный фронт. Столбики термометров будут колебаться от 18°C до 23°C.

Об этом сообщила народный синоптик Наталья Диденко.

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Погода в Украине 4 октября. Фото: Метеопрог

Завтра, 4 октября, в Украине будет преобладать порывистый западный ветер. На юге и востоке скорость порывов ветра будет умеренной.

Карта атмосферных фронтов. Источник: Facebook Наталки Диденко

Температура воздуха будет колебаться в пределах 18-23°C.

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Погода в Киеве 4 октября. Фото: Метеопрог

По прогнозам Диденко, завтра, 4 октября, в Киеве и области ожидается облачная ветреная погода с кратковременными дождями. В течение дня температура воздуха будет достигать около 20°C.

Напомним, что ранее в Укргидрометцентре заявили о приближении настоящей осени и назвали области, где пройдут дожди. А перед этим они заявили, в каких областях стоит ждать "грибных дождей".