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Насувається справжня осінь: в Укргідрометцентрі назвали області, які завтра заллє дощем

3 жовтня 2023 14:40
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко
Насувається справжня осінь: в Укргідрометцентрі назвали області, які завтра заллє дощем
Люди під дощем. Фото: УНІАН
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко

У середу, 4 жовтня, в Україні буде прохолодна погода. У деяких областях пройдуть короткочасні дощі. 

Про це повідомляє Укргідрометцентр. 

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Погода в Україні 4 жовтня

Відтак, в Україні вночі у північно-західних, вдень в північних областях можливий місцями невеликий короткочасний дощ. На решті території буде без опадів.

Вітер західний та південно-західний 7-12 м/с в західних областях, вдень в північних та центральних регіонах подекуди можливі пориви до 15-20 м/с.

Температура повітря:

  • вночі +8...+13°С, на сході та південному-сході +4...+9°С;
  • вдень +17...+22°С, у центральних та південних областях +21...+26°С.
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Фото: Укргідрометцентр

Погода у Києві та області 4 жовтня

Завтра у столиці опадів не передбачається, лише в області місцями можливий невеликий дощ. 

Вітер південно-західний 7-12 м/с, в області вдень подекуди пориви до 15-20 м/с.

Температура повітря:

  • в області вночі +8...+13°С, вдень +17...+22°С;
  • у Києві вночі +9...+11°С, вдень +19...+21°С.

"Зверніть увагу, 4-6 жовтня надзвичайний рівень пожежної небезпеки", — попереджають синоптики. 

Нагадаємо, у жовтні 2023 року українців очікує помірно тепла погода з невеликою кількістю опадів. Загалом протягом наступного місяця очікується переважання антициклонної циркуляції. 

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