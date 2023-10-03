Насувається справжня осінь: в Укргідрометцентрі назвали області, які завтра заллє дощем
У середу, 4 жовтня, в Україні буде прохолодна погода. У деяких областях пройдуть короткочасні дощі.
Про це повідомляє Укргідрометцентр.
Погода в Україні 4 жовтня
Відтак, в Україні вночі у північно-західних, вдень в північних областях можливий місцями невеликий короткочасний дощ. На решті території буде без опадів.
Вітер західний та південно-західний 7-12 м/с в західних областях, вдень в північних та центральних регіонах подекуди можливі пориви до 15-20 м/с.
Температура повітря:
- вночі +8...+13°С, на сході та південному-сході +4...+9°С;
- вдень +17...+22°С, у центральних та південних областях +21...+26°С.
Погода у Києві та області 4 жовтня
Завтра у столиці опадів не передбачається, лише в області місцями можливий невеликий дощ.
Вітер південно-західний 7-12 м/с, в області вдень подекуди пориви до 15-20 м/с.
Температура повітря:
- в області вночі +8...+13°С, вдень +17...+22°С;
- у Києві вночі +9...+11°С, вдень +19...+21°С.
"Зверніть увагу, 4-6 жовтня надзвичайний рівень пожежної небезпеки", — попереджають синоптики.
Нагадаємо, у жовтні 2023 року українців очікує помірно тепла погода з невеликою кількістю опадів. Загалом протягом наступного місяця очікується переважання антициклонної циркуляції.