Насувається справжня осінь: в Укргідрометцентрі назвали області, які завтра заллє дощем

Люди під дощем. Фото: УНІАН

У середу, 4 жовтня, в Україні буде прохолодна погода. У деяких областях пройдуть короткочасні дощі.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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Відтак, в Україні вночі у північно-західних, вдень в північних областях можливий місцями невеликий короткочасний дощ. На решті території буде без опадів.

Вітер західний та південно-західний 7-12 м/с в західних областях, вдень в північних та центральних регіонах подекуди можливі пориви до 15-20 м/с.

Температура повітря:

вночі +8...+13°С, на сході та південному-сході +4...+9°С;

вдень +17...+22°С, у центральних та південних областях +21...+26°С.

Фото: Укргідрометцентр

Погода у Києві та області 4 жовтня

Завтра у столиці опадів не передбачається, лише в області місцями можливий невеликий дощ.

Вітер південно-західний 7-12 м/с, в області вдень подекуди пориви до 15-20 м/с.

Температура повітря:

в області вночі +8...+13°С, вдень +17...+22°С;

у Києві вночі +9...+11°С, вдень +19...+21°С.

"Зверніть увагу, 4-6 жовтня надзвичайний рівень пожежної небезпеки", — попереджають синоптики.

Нагадаємо, у жовтні 2023 року українців очікує помірно тепла погода з невеликою кількістю опадів. Загалом протягом наступного місяця очікується переважання антициклонної циркуляції.