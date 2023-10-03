Надвигается настоящая осень: в Укргидрометцентре назвали области, которые завтра зальет дождем

Люди под дождем. Фото: УНИАН

В среду, 4 октября, в Украине будет прохладная погода. В некоторых областях пройдут дожди.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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Погода в Украине 4 октября

В Украине ночью в северо-западных, днем в северных областях возможен местами небольшой кратковременный дождь. На остальной территории будет без осадков.

Ветер западный и юго-западный 7-12 м/с в западных областях, днем в северных и центральных регионах местами возможны порывы до 15-20 м/с.

Температура воздуха:

ночью +8...+13°С, на востоке и юго-востоке +4...+9°С;

днем +17...+22°С, в центральных и южных областях +21...+26°С.

Фото: Укргидрометцентр

Погода в Киеве и области 4 октября

Завтра в столице осадков не ожидается, лишь в области местами возможен небольшой дождь.

Ветер юго-западный 7-12 м/с, в области днем местами порывы до 15-20 м/с.

Температура воздуха:

в области ночью +8...+13°С, днем +17...+22°С;

в Киеве ночью +9...+11°С, днем +19...+21°С.

"Обратите внимание, 4-6 октября чрезвычайный уровень пожарной опасности", — предупреждают синоптики.

Напомним, в октябре 2023 украинцев ожидает умеренно теплая погода с небольшим количеством осадков. В течение следующего месяца ожидается преобладание антициклонной циркуляции.