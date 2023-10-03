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На Україну суне атмосферний фронт: народний синоптик попередив про різку зміну погоди

3 жовтня 2023 21:00
15a6ec3a-98ad-4a77-cbcc-b98044051300 - Людмила Войтюк
Людмила Войтюк
Редактор
Погода в Україні 4 жовтня — прогноз Наталки Діденко
По Україні очікується дощова погода. Фото: Новини.LIVE
15a6ec3a-98ad-4a77-cbcc-b98044051300 - Людмила Войтюк
Людмила Войтюк
Редактор

У середу, 4 жовтня, Україну перетинатиме атмосферний фронт. Стовпчики термометрів коливатимуться від 18°C до 23°C. 

Про це повідомила народний синоптик Наталка Діденко.

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Погода в Україні 4 жовтня

погода в Україні 4 жовтня
Погода в Україні 4 жовтня. Фото: Метеопрог

Завтра, 4 жовтня, в Україні переважатиме поривчастий західний вітер. На півдні та сході швидкість поривів вітру буде помірною.

атмосферні фронти
Карта атмосферних фронтів. Джерело: Facebook Наталки Діденко

Температура повітря коливатиметься в межах 18-23°C. 

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погода в Києві 4 жовтня
Погода в Києві 4 жовтня. Фото: Метеопрог

За прогнозами Діденко, завтра, 4 жовтня, у Києві та області очікується хмарна вітряна погода з короткочасними дощами. Впродовж дня температура повітря сягатиме близько 20°C.

Нагадаємо, що раніше в Укргідрометцентрі заявили про наближення справжньої осені і назвали області, де пройдуть дощі. А перед цим вони заявили, в яких областях чекати "грибних дощів". 

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