Погода в Україні 4 жовтня — прогноз Наталки Діденко

На Україну суне атмосферний фронт: народний синоптик попередив про різку зміну погоди
У середу, 4 жовтня, Україну перетинатиме атмосферний фронт. Стовпчики термометрів коливатимуться від 18°C до 23°C.
Про це повідомила народний синоптик Наталка Діденко.
Погода в Україні 4 жовтня
Завтра, 4 жовтня, в Україні переважатиме поривчастий західний вітер. На півдні та сході швидкість поривів вітру буде помірною.
Температура повітря коливатиметься в межах 18-23°C.
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За прогнозами Діденко, завтра, 4 жовтня, у Києві та області очікується хмарна вітряна погода з короткочасними дощами. Впродовж дня температура повітря сягатиме близько 20°C.
Нагадаємо, що раніше в Укргідрометцентрі заявили про наближення справжньої осені і назвали області, де пройдуть дощі. А перед цим вони заявили, в яких областях чекати "грибних дощів".