Погода в Україні сьогодні, 2 жовтня і на тиждень — збірний прогноз від синоптиків

Сильна злива у Вінниці. Фото: vinnitsa.info

Сьогодні, 2 жовтня, в Україні очікується мінлива хмарність, практично без опадів, однак у низці областей таки варто чекати на дощ. Також упродовж тижня прогнозується похолодання та зливи з поривами вітру.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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Погода в Україні 2 жовтня

Синоптики прогнозують сьогодні в Україні мінливу хмарність. За даними фахівців, дощі пройдуть лише на сході та північному сході, на решті території опади не передбачаються. Вночі та вранці на заході подекуди туман.

Вітер північно-західний, 5-10 м/с.

Температура повітря:

вночі +6-11°С,

вдень +16-21°С;

у східних областях і південній частині вночі +9-14°С, вдень +19-24°С.

Прогноз погоди в Україні сьогодні, 2 жовтня. Фото: Укргідрометцентр

Погода в Києві та Київській області

Сьогодні в Київській області прогнозується мінлива хмарність, дощів очікувати не варто.

Вітер північно-західний, 5-10 м/с.

Температура повітря в Києві:

вночі +8-10°С;

вдень +17-19°С.

Прогноз погоди в Києві сьогодні, 2 жовтня від Meteoprog. Фото: скриншот

Температура повітря в Київській області

вночі +6-11°С;

вдень +16-21°С.

Прогноз погоди в Київській області сьогодні, 2 жовтня від Meteoprog. Фото: скриншот

Прогноз погоди в Україні на тиждень

Синоптики зазначають, що в першій декаді жовтня в Україну прийде похолодання. Температура опуститься нижче +15°С, і наступний тиждень буде прохолодним та дощовим з поривами вітру. Однак погода відповідає кліматичній нормі, ліси залишаються пожежонебезпечними через дефіцит опадів і низьку вологість ґрунту.

Прогноз погоди в Україні сьогодні, 2 жовтня від Meteoprog. Фото: скриншот

У вівторок, 3 жовтня, збережеться вплив антициклону із заходу. В Україні прогнозується мінлива хмарність, без дощів.

Температура повітря:

вночі +5-10°С, у Сумській та Харківській областях місцями +1-4°С;

вдень +19-24°С.

У середу, 4 жовтня, у районі Полісся, а також місцями у північних областях невеликі дощі, на решті території — без опадів.

Температура повітря:

вночі +8-13°С, на сході країни +4-9°С;

вдень +20-25°С, на крайньому заході +15-20°С.

У четвер, 5 жовтня, варто очікувати антициклон із заходу. Буде мінлива хмарність, без опадів.

Прогноз погоди в Україні в середу, 4 жовтня від Meteoprog. Фото: скриншот

Температура повітря:

вночі +6-11°С;

вдень +17-22°С.

У п'ятницю, 6 жовтня, пройдуть дощі в більшості областей України, крім західних регіонів. На Лівобережжі та у південних областях помірні дощі, місцями з грозами.

Температура повітря:

вночі +6-11°С,

вдень +14-19°С, на решті території +19-24°С.

Нагадаємо, що в Україні все ще триває літня погода, адже середньодобова температура тримається на рівні +15 і вище градусів. Однак синоптики розповіли, коли очікується прихід справжньої осені.