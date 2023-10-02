Погода в Україні сьогодні, 2 жовтня і на тиждень — збірний прогноз від синоптиків

Чекати грибів: синоптики попередили області, які сьогодні заллють дощі
Сьогодні, 2 жовтня, в Україні очікується мінлива хмарність, практично без опадів, однак у низці областей таки варто чекати на дощ. Також упродовж тижня прогнозується похолодання та зливи з поривами вітру.
Про це повідомляє Укргідрометцентр.
Погода в Україні 2 жовтня
Синоптики прогнозують сьогодні в Україні мінливу хмарність. За даними фахівців, дощі пройдуть лише на сході та північному сході, на решті території опади не передбачаються. Вночі та вранці на заході подекуди туман.
Вітер північно-західний, 5-10 м/с.
Температура повітря:
- вночі +6-11°С,
- вдень +16-21°С;
- у східних областях і південній частині вночі +9-14°С, вдень +19-24°С.
Погода в Києві та Київській області
Сьогодні в Київській області прогнозується мінлива хмарність, дощів очікувати не варто.
Вітер північно-західний, 5-10 м/с.
Температура повітря в Києві:
- вночі +8-10°С;
- вдень +17-19°С.
Температура повітря в Київській області
- вночі +6-11°С;
- вдень +16-21°С.
Прогноз погоди в Україні на тиждень
Синоптики зазначають, що в першій декаді жовтня в Україну прийде похолодання. Температура опуститься нижче +15°С, і наступний тиждень буде прохолодним та дощовим з поривами вітру. Однак погода відповідає кліматичній нормі, ліси залишаються пожежонебезпечними через дефіцит опадів і низьку вологість ґрунту.
У вівторок, 3 жовтня, збережеться вплив антициклону із заходу. В Україні прогнозується мінлива хмарність, без дощів.
Температура повітря:
- вночі +5-10°С, у Сумській та Харківській областях місцями +1-4°С;
- вдень +19-24°С.
У середу, 4 жовтня, у районі Полісся, а також місцями у північних областях невеликі дощі, на решті території — без опадів.
Температура повітря:
- вночі +8-13°С, на сході країни +4-9°С;
- вдень +20-25°С, на крайньому заході +15-20°С.
У четвер, 5 жовтня, варто очікувати антициклон із заходу. Буде мінлива хмарність, без опадів.
Температура повітря:
- вночі +6-11°С;
- вдень +17-22°С.
У п'ятницю, 6 жовтня, пройдуть дощі в більшості областей України, крім західних регіонів. На Лівобережжі та у південних областях помірні дощі, місцями з грозами.
Температура повітря:
- вночі +6-11°С,
- вдень +14-19°С, на решті території +19-24°С.
Нагадаємо, що в Україні все ще триває літня погода, адже середньодобова температура тримається на рівні +15 і вище градусів. Однак синоптики розповіли, коли очікується прихід справжньої осені.