Погода в Украине сегодня, 2 октября и на неделю — сборный прогноз от синоптиков

Сильный ливень в Виннице. Фото: vinnitsa.info

Сегодня, 2 октября, в Украине ожидается переменная облачность, практически без осадков, однако в ряде областей все же стоит ожидать дождя. Также в течение недели прогнозируется похолодание и ливни с порывами ветра.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Читайте также:

Погода в Украине 2 октября

Синоптики прогнозируют сегодня в Украине переменную облачность. По данным специалистов, дожди пройдут только на востоке и северо-востоке, на остальной территории осадки не предусматриваются. Ночью и утром на западе местами туман.

Ветер северо-западный, 5-10 м/с.

Температура воздуха:

ночью +6-11°С,

днем +16-21°С;

в восточных областях и южной части ночью +9-14°С, днем +19-24°С.

Прогноз погоды в Украине сегодня, 2 октября. Фото: Укргидрометцентр

Погода в Киеве и Киевской области

Сегодня в Киевской области прогнозируется переменная облачность, ожидать дождей не стоит.

Ветер северо-западный, 5-10 м/с.

Температура воздуха в Киеве:

ночью +8-10°С;

днем +17-19°С.

Прогноз погоды в Киеве сегодня, 2 октября от Meteoprog. Фото: скриншот

Температура воздуха в Киевской области

ночью +6-11°С;

днем +16-21°С.

Прогноз погоды в Киевской области сегодня, 2 октября от Meteoprog. Фото: скриншот

Прогноз погоды в Украине на неделю

Синоптики отмечают, что в первой декаде октября в Украину придет похолодание. Температура опустится ниже +15°С, и следующая неделя будет прохладной и дождливой с порывами ветра. Однако погода соответствует климатической норме, леса остаются пожароопасными из-за дефицита осадков и низкой влажности почвы.

Прогноз погоды в Украине сегодня, 2 октября от Meteoprog. Фото: скриншот

Во вторник, 3 октября, сохранится влияние антициклона с запада. В Украине прогнозируется переменная облачность, без дождей.

Температура воздуха:

ночью +5-10°С, в Сумской и Харьковской областях местами +1-4°С;

днем +19-24°С.

В среду, 4 октября, в районе Полесья, а также местами в северных областях небольшие дожди, на остальной территории без осадков.

Температура воздуха:

ночью +8-13°С, на востоке страны +4-9°С;

днем +20-25°С, на крайнем западе +15-20°С.

Прогноз погоды в Украине в среду, 4 октября от Meteoprog. Фото: скриншот

В четверг, 5 октября, следует ожидать антициклон с запада. Будет переменная облачность, без осадков.

Температура воздуха:

ночью +6-11°С;

днем +17-22°С.

В пятницу, 6 октября, пройдут дожди в большинстве областей Украины, кроме западных регионов. На Левобережье и южных областях умеренные дожди, местами с грозами.

Температура воздуха:

ночью +6-11°С,

днем +14-19°С, на остальной территории +19-24°С.

Напомним, что в Украине все еще летняя погода, ведь среднесуточная температура держится на уровне +15 и выше градусов. Однако синоптики рассказали, когда ожидается приход настоящей осени.