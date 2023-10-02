Погода в Украине сегодня, 2 октября и на неделю — сборный прогноз от синоптиков

Ждать грибов: синоптики предупредили области, которые сегодня зальют дожди
Сегодня, 2 октября, в Украине ожидается переменная облачность, практически без осадков, однако в ряде областей все же стоит ожидать дождя. Также в течение недели прогнозируется похолодание и ливни с порывами ветра.
Об этом сообщает Укргидрометцентр.
Погода в Украине 2 октября
Синоптики прогнозируют сегодня в Украине переменную облачность. По данным специалистов, дожди пройдут только на востоке и северо-востоке, на остальной территории осадки не предусматриваются. Ночью и утром на западе местами туман.
Ветер северо-западный, 5-10 м/с.
Температура воздуха:
- ночью +6-11°С,
- днем +16-21°С;
- в восточных областях и южной части ночью +9-14°С, днем +19-24°С.
Погода в Киеве и Киевской области
Сегодня в Киевской области прогнозируется переменная облачность, ожидать дождей не стоит.
Ветер северо-западный, 5-10 м/с.
Температура воздуха в Киеве:
- ночью +8-10°С;
- днем +17-19°С.
Температура воздуха в Киевской области
- ночью +6-11°С;
- днем +16-21°С.
Прогноз погоды в Украине на неделю
Синоптики отмечают, что в первой декаде октября в Украину придет похолодание. Температура опустится ниже +15°С, и следующая неделя будет прохладной и дождливой с порывами ветра. Однако погода соответствует климатической норме, леса остаются пожароопасными из-за дефицита осадков и низкой влажности почвы.
Во вторник, 3 октября, сохранится влияние антициклона с запада. В Украине прогнозируется переменная облачность, без дождей.
Температура воздуха:
- ночью +5-10°С, в Сумской и Харьковской областях местами +1-4°С;
- днем +19-24°С.
В среду, 4 октября, в районе Полесья, а также местами в северных областях небольшие дожди, на остальной территории без осадков.
Температура воздуха:
- ночью +8-13°С, на востоке страны +4-9°С;
- днем +20-25°С, на крайнем западе +15-20°С.
В четверг, 5 октября, следует ожидать антициклон с запада. Будет переменная облачность, без осадков.
Температура воздуха:
- ночью +6-11°С;
- днем +17-22°С.
В пятницу, 6 октября, пройдут дожди в большинстве областей Украины, кроме западных регионов. На Левобережье и южных областях умеренные дожди, местами с грозами.
Температура воздуха:
- ночью +6-11°С,
- днем +14-19°С, на остальной территории +19-24°С.
Напомним, что в Украине все еще летняя погода, ведь среднесуточная температура держится на уровне +15 и выше градусов. Однако синоптики рассказали, когда ожидается приход настоящей осени.