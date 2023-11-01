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В Украину идет антициклон — народный синоптик Диденко рассказала, где завтра ждать потепления

1 ноября 2023 16:59
15a6ec3a-98ad-4a77-cbcc-b98044051300 - Людмила Войтюк
Людмила Войтюк
Редактор
Прогноз погоды в Украине на 2 ноября от Наталки Диденко.
Дождь в Киеве. Фото: Новини.LIVE
15a6ec3a-98ad-4a77-cbcc-b98044051300 - Людмила Войтюк
Людмила Войтюк
Редактор

Завтра, 2 ноября, в Украину придет антициклон, в результате чего дожди приостановятся. Лишь ночью еще несколько осадков ожидается на северо-востоке и востоке.

Об этом сообщила народная синоптика Наталка Диденко.

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По информации от синоптика, завтра температура воздуха ожидается умеренной. Днем ожидается +12...+15°С, на юге воздух прогреется до +20°С, а самый свежий будет на северо-востоке Украины: в течение дня столбики термометров покажут +10...+12°С.

В Украине движется антициклон — народный синоптик Диденко рассказала, где завтра ждать потепления
Карта атмосферного фронта. Источник: Facebook Наталки Диденко

Зато завтра в столице, по сообщению синоптика, четверг ожидается сравнительно теплым. Температура воздуха +12...+13°С. Дожди маловероятны.

Напомним, что ранее Наталья Диденко рассказала , какая погода будет в ноябре, и посоветовала "пока не доставать свитера". Также народная синоптик сообщила, когда в Украину придет самый теплый осенний день.

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