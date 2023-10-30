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Найтепліший день вже близько — народний синоптик здивувала прогнозом погоди на завтра

30 жовтня 2023 17:51
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко
Прогноз погоди в Україні на 31 жовтня від Наталки Діденко
Найтепліша погода в Україні за найближчий час. Фото: Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко

На українців чекає найтепліший день найближчим часом. В Україні буде висока температура повітря з південними вітрами. Опадів цього тижня — не передбачається.

Про це повідомила синоптик Наталка Діденко.

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Прогноз погоди в Україні на 31 жовтня

Температура повітря протягом дня передбачається від +17 °C до +24 °C. Вночі також буде тепло, +10 °C...+14 °C, на сході та північному сході прохолодніше: +8 °C...+11 °C. Очікується антициклональний характер погоди, без опадів.

"Щоправда, протистояння східного антициклону та західних циклонічних процесів спричинить рвучкий вітер, часом до штормових поривів", — зазначила Діденко.

У Києві жовтень завершується сухою дуже теплою погодою, вдень до +19 °C. Проте все ж можливий поривчастий вітер південного походження.

Мапа циклонів
Мапа циклонів в Україні. Фото: фейсбук Наталки Діденко

Погода цього тижня

У середу українців очікує дощ та легка прохолода. До кінця тижня температура повітря в Україні коливатиметься у прийнятних межах, без морозів та снігу.

"Відчутніше похолоднішає з 7-го листопада, проте також не критично. Вже більш відповідна сезону холодна погода ймовірна з 12-го листопада", — додала народний синоптик.

Нагадаємо, синоптики розповіли про погоду в Одесі в останній день жовтня. В Одесі зберігатиметься тепла та сонячна погода. Проте синоптики прогнозують досить вітряний день з поривами до 8 м/с. Температура повітря підніметься до +20 градусів.

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