Прогноз погоды в Украине на 31 октября от Наталки Диденко

Самая теплая погода в Украине в ближайшее время. Фото: Новости.

Украинцев ждет самый теплый день в ближайшее время. В Украине будет высока температура воздуха с южными ветрами. Осадков на этой неделе — не ожидается.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

Читайте также:

Прогноз погоды в Украине на 31 октября

Температура воздуха в течение дня будет от +17 до +24 °C. Ночью будет тепло, +10 °C...+14 °C, на востоке и северо-востоке прохладнее: +8 °C...+11 °C. Ожидается антициклональный характер погоды, без осадков.

"Правда, противостояние восточного антициклона и западных циклонических процессов приведет к порывистому ветру, порой к штормовым порывам" , — отметила Диденко.

В Киеве октябрь завершается сухой, очень теплой погодой, днем до +19 °C. Тем не менее возможен порывистый ветер южного происхождения.

Карта циклонов в Украине. Фото: фейсбук Наталки Диденко

Погода на этой неделе

В среду украинцев ожидает дождь и легкая прохлада. До конца недели температура воздуха в Украине будет колебаться в приемлемых пределах, без морозов и снега.

"Ощутимее похолодает с 7-го ноября, однако также не критично. Уже более подходящая сезону холодная погода вероятна с 12-го ноября", — добавила народный синоптик.

Напомним, синоптики рассказали о погоде в Одессе в последний день октября. В Одессе сохранится теплая и солнечная погода. Однако синоптики прогнозируют достаточно ветреный день с порывами до 8 м/с. Температура воздуха поднимется до +20 градусов.