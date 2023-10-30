Синоптики дали прогноз погоди в Одесі на завтра

Синоптики розповіли про погоду в Одесі в останній день жовтня
В останній день жовтня в Одесі зберігатиметься тепла та сонячна погода. Проте синоптики прогнозують досить вітряний день з поривами до 8 м/с. Температура повітря підніметься до +20 градусів.
Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.
Прогноз погоди в Одесі
Ранок: Зранку небо буде ясним, без хмар. Температура становитиме +17…+20 °C. Вітер південний — до 7,3 м/с.
День: Очікується переважно сонячна погода, без опадів. Температура становитиме близько +18...+20 °C. Вітер південний — 8 м/с.
Вечір: На вечір синоптики прогнозують також теплу погоду. Температура повітря знизиться до +17 °C. Вітер південний — до 6,6 м/с.
Схід сонця: 31 жовтня сонце зійде о 06:36.
Захід сонця: 3 жовтня сонце заходитиме о 16:44.
Тривалість світлового дня: 10 годин і 8 хвилин.
Прогноз погоди в Україні
В Україні очікується тепла, але хмарна погода у вівторок, 31 жовтня. При цьому у південних регіонах синоптики попереджають про туман.
Нагадаємо, що синоптики вже зробили прогноз погоди в Україні на кінець жовтня — початок листопада. Так, завдяки атмосферним фронтам будуть дощі різної інтенсивності, місцями їх супроводжуватимуть грози.
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