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Синоптики дали прогноз погоди в Одесі на завтра

29 жовтня 2023 16:45
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко
Синоптики дали прогноз погоди в Одесі на завтра
Місце для відпочинку в парку. Фото: Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко

Завтра, 30  жовтня, одеситів порадує ясна та тиха погода. Вітер матиме південний напрямок і швидкість до 5 м/с. Температура вночі коливатиметься в межах від 7 °C до 12 °C, вдень підніметься до +21 °C. За весь день на небі не буде жодної хмаринки. Без опадів. 

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

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Прогноз погоди в Одесі

У неділю найнижча температура буде +13 °C, між 4:00 і 5:00; найвища — +21 °C, між 12:00 – 13:00.

Ранок: Зранку небо буде ясним, без хмар. Температура становитиме +15…+18 °C. Вітер південний — до 3,3 м/с.

День: Очікується переважно сонячна погода, без опадів. Температура становитиме близько +20...+21 °C. Вітер південний — 4,2 м/с. 

Вечір: На вечір синоптики прогнозують теж теплу погоду. Температура повітря знизиться до +17 °C. Вітер південний — до 5,0 м/с.

Схід сонця: 29 жовтня сонце зійде о 06:35.
Захід сонця: 29 жовтня сонце заходитиме о 16:46.
Тривалість світлового дня: 10 годин і 11 хвилин.

Погода у листопаді

Нагадаємо, синоптики зробили прогноз погоди на листопад — він буде аномально теплим. Наступного місяця збережеться тенденція до вологої погоди, а перший сніг та стійкі морози малоймовірні.

Це буде зумовлено активним західним перенесенням повітряних мас та розвитком циклонів в Атлантико-Європейському секторі. Таким чином, переважатимуть південно та південно-західні вітри, які забезпечать проникнення теплого та вологого повітря середземноморського походження.

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