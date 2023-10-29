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Синоптики дали прогноз погоды в Одессе на завтра

29 октября 2023 16:45
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко
Синоптики дали прогноз погоды в Одессе на завтра.
Место для отдыха в парке. Фото: Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко

Завтра, 30 октября, одесситов порадует ясная и тихая погода. Ветер будет южным, со скоростью до 5 м/с. Температура ночью будет колебаться от 7 °C до 12 °C, днем поднимется до +21 °C. На протяжении всего дня небо будет облачным. Без осадков.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

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В воскресенье самая низкая температура будет +13 °C, между 4:00 и 5:00; самая высокая — +21 °C, между 12:00 – 13:00.

Утро небо будет ясным, без существенных облаков. Температура — +15…+18°C. Ветер южный — до 3,3 м/с.

День: Ожидается преимущественно солнечная погода, без осадков. Температура — около +20...+21 °C. Ветер южный — 4,2 м/с.

Вечер: На вечер синоптики прогнозируют тоже теплую погоду. Температура воздуха снизится до +17 °C. Ветер южный — до 5,0 м/с.

Восход: 29 октября солнце взойдет в 06:35.
Закат: 29 октября солнце будет заходить в 16:46.
Продолжительность светового дня: 10 часов и 11 минут.

Погода в ноябре

Напомним, синоптики сделали прогноз погоды на ноябрь — он будет аномально теплым. В следующем месяце сохранится тенденция к влажной погоде, а первый снег и морозы маловероятны.

Это будет обусловлено активной западной переноской воздушных масс и развитием циклонов в Атлантико-Европейском секторе. Таким образом, преобладают южные и юго-западные ветры, которые обеспечат проникновение теплого и влажного воздуха средиземноморского происхождения.

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