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Синоптики прогнозують аномальну погоду у листопаді — чим здивує останній місяць осені

28 жовтня 2023 20:17
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко
Прогноз погоди на листопад 2023 — синоптики попередили про аномальну температуру
Дощова погода в листопаді. Фото: Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко

Синоптики зробили прогноз погоди на листопад — він буде аномально теплим. Наступного місяця збережеться тенденція до вологої погоди, а перший сніг та стійкі морози малоймовірні.

Про це повідомили в Meteoprog.

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Погода в Україні в листопаді

Українські синоптики зазначили, що цього року листопад очікується теплим. Це, ймовірно, буде зумовлено активним західним перенесенням повітряних мас та розвитком циклонів в Атлантико-Європейському секторі. Таким чином, будуть переважати південно та південно-західні вітри, які забезпечать проникнення теплого та вологого повітря середземноморського походження.

"У зв'язку зі змінами клімату, за останні 20 років листопади суттєво потеплішали, а максимальні значення температури досягали в окремі роки позначок +18…+24 °С, на півдні та у Криму місцями +25…+29 °С. Перехід середньодобової температури через +5 °С у бік зниження відбувається зазвичай у першій декаді місяця. З цього моменту розпочинається період передзим'я", — вказали синоптики.

Перша половина місяця

В Україні перша половина листопада очікується аномально теплою внаслідок переважання південно-західних і південних вітрів. В окремі дні є можливість встановлення рекордів максимальної температури повітря.

Опадів з 1 по 10 листопада буде багато через активну циклонічну діяльність, у західних та північних областях може випасти місцями місячна норма. Найменше дощів спостерігатиметься у південно-східній частині країни.

мапа погоди
Мапа температур у листопаді. Фото: Meteoprog

Друга половина місяця

У другій половині місяця температура знизиться, але для листопада це все одно буде тепла погода. Опади, переважно у вигляді дощу, випадатимуть у більшості областей, у тому числі й на півдні країни. Сніг очікується лише у деяких районах  високогірних Карпат.

Після 20 листопада температура повітря збережеться вищою за норму в більшості областей країни. Опади випадатимуть переважно у вигляді дощу та мряки, місцями з мокрим снігом, але формування льоду на водоймах малоймовірне.

У середньому за місяць температура повітря в Україні коливатиметься в межах +4…+10 °С, а сумарна кількість опадів становитиме 100–150% від норми. Через переважання теплої погоди в окремі дні місцями в Україні можливі грози, часто спостерігатимуться тумани. Короткочасні похолодання зі зниженням нічної температури до -7…-2 °С можливі лише у другій половині місяця.

Нагадаємо, у Києві завтра, 29 жовтня, буде хмарна погода, але з проясненнями. Також значних опадів не очікується. Детальніше про погоду у столиці та регіоні читайте у нашому матеріалі.

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