Прогноз погоды на ноябрь 2023 — синоптики предупредили об аномальной температуре

Дождь в ноябре. Фото: Новини.LIVE

Синоптики сделали прогноз погоды на ноябрь — он будет аномально теплым. В следующем месяце сохранится тенденция к влажной погоде, а первый снег и морозы маловероятны.

Об этом сообщили в Meteoprog.

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Украинские синоптики отметили, что в этом году ноябрь ожидается теплым. Это, вероятно, будет обусловлено активной западной переноской воздушных масс и развитием циклонов в Атлантико-Европейском секторе. Таким образом, преобладают южные и юго-западные ветры, которые обеспечат проникновение теплого и влажного воздуха средиземноморского происхождения.

"В связи с изменениями климата, за последние 20 лет ноябрь существенно потеплел, а максимальные значения температуры достигали в отдельные годы отметок +18…+24 °С, на юге и в Крыму местами +25…+29 °С. Переход среднесуточной температуры через +5 °С в сторону понижения происходит, как правило, в первой декаде месяца. С этого момента начинается период предзимья", — указали синоптики.

Первая половина месяца

В Украине первая половина ноября ожидается аномально теплой в результате преобладания юго-западных и южных ветров. В отдельные дни есть возможность установки рекордов максимальной температуры воздуха.

Осадков с 1 по 10 ноября будет много в связи с активной циклонической деятельностью, в западных и северных областях может выпасть местами месячная норма. Меньше дождей будет наблюдаться в юго-восточной части страны.

Карта температуры в ноябре. Фото: Meteoprog

Вторая половина месяца

Во второй половине месяца температура снизится, но для ноября это будет теплая погода. Осадки, преимущественно дожди, будут выпадать в большинстве областей, в том числе и на юге страны. Снег можно ожидать только в некоторых районах высокогорных Карпат.

После 20 ноября температура воздуха сохранится выше нормы в большинстве областей страны. Осадки будут выпадать преимущественно в виде дождя и мороси, местами с мокрым снегом, но формирование льда на водоемах маловероятно.

В среднем за месяц температура воздуха в Украине будет колебаться в пределах +4…+10 °С, а суммарное количество осадков составит 100–150% от нормы. В связи с преобладанием теплой погоды в отдельные дни местами в Украине возможны грозы, будут часто наблюдаться туманы. Кратковременные похолодания с понижением ночной температуры до -7…-2 °С возможны только во второй половине месяца.

Напомним, в Киеве завтра, 29 октября, облачная погода, но с прояснениями. Также значительных осадков не ожидается. Детальнее о погоде в столице и регионе читайте в нашем материале.