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Яка погода чекає одеситів у неділю — прогноз синоптиків

28 жовтня 2023 16:30
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко
Яка погода чекає одеситів у неділю — прогноз синоптиків
Чоловік йде вулицею. Фото. Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко

У неділю, 29 жовтня, одеситів порадує тепла погода. Вітер матиме північно-східний напрямок і швидкість від 5 до 10 м/с. Температура вночі коливатиметься в межах від 7 °C до 12 °C, вдень підніметься до 19 °C … 24 °C. Погода буде ідеальною для прогулянок, тож рекомендуємо скористатися теплим днем і  насолодитися чарівною осінньою атмосферою Одеси. Опадів не передбачається.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

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Прогноз погоди в Одесі

У неділю найнижча температура буде +11 °C між 5:00 і 6:00, найвища - +24 °C між 14.00 і 15.00.

Ранок: Зранку небо буде ясним, без хмар. Температура становитиме +11 °C. Вітер південно-східний — до 2,7 м/с.

День: Очікується переважно сонячна погода, проте місцями можливі хмари. Температура становитиме близько +20 °C...+24 °C. Вітер південно-східний — 3,1 м/с. 

Вечір: На вечір синоптики прогнозують теж теплу погоду. Температура повітря знизиться до +16 °C. Вітер південний — до 2,7 м/с.

Схід сонця: 29 жовтня сонце зійде о 07:34.
Захід сонця: 29 жовтня сонце заходитиме о 17:39.
Тривалість світлового дня: 10 годин і 5 хвилин.

Прогноз погоди в Україні

Цими вихідними по Україні очікується сонячна та суха погода. Повітря прогріється до +14...+25 °С. Також може здійнятися і сильний штормовий поривчастий вітер, тому краще не забувати про обережність в небезпечних ділянках: під старими деревами, дахами будинків, білбордами тощо. Про погоду на вихідних розповіла народна синоптикиня Наталка Діденко.

Нагадаємо, що цими вихідними, 28-29 жовтня, у Харкові очікується хмарна погода з проясненнями. Також синоптики прогнозують пориви вітру до 20 м/с, місцями — 25 м/с.

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