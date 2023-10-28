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Какая погода ждет одесситов в воскресенье — прогноз синоптиков

28 октября 2023 16:30
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко
Какая погода ждет одесситов в воскресенье - прогноз синоптиков
Человек идет по улице. Фото. Фото. Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко

В воскресенье, 29 октября, одесситов порадует теплая погода. Ветер будет иметь северо-восточное направление и скорость от 5 до 10 м/с. Температура ночью будет колебаться от 7 °C до 12 °C, днем поднимется до 19 °C … 24 °C. Погода будет идеальна для прогулок, поэтому рекомендуем воспользоваться теплым днем и насладиться очаровательной осенней атмосферой Одессы. Осадков не предполагается.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

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В воскресенье самая низкая температура будет +11 °C между 5:00 и 6:00, самая высокая – +24 °C между 14.00 и 15.00.

Утро небо будет ясным, без существенных облаков. Температура будет составлять +11 °C. Ветер юго-восточный - до 2,7 м/с.

День: Ожидается преимущественно солнечная погода, однако местами возможны облака. Температура составит около +20 °C...+24 °C. Ветер юго-восточный - 3,1 м/с.

Вечер: На вечер синоптики прогнозируют тоже теплую погоду. Температура воздуха снизится до +16 °C. Ветер южный - до 2,7 м/с.

Восход солнца: 29 октября солнце взойдет в 07:34.
Закат: 29 октября солнце будет заходить в 17:39.
Продолжительность светового дня: 10 часов и 5 минут.

Прогноз погоды в Украине

В эти выходные по Украине ожидается солнечная и сухая погода. Воздух прогреется до +14...+25°С. Также может подняться и сильный порывистый штормовой ветер, поэтому лучше не забывать об осторожности в опасных участках: под старыми деревьями, крышами домов, билбордами и т.д. О погоде на выходных рассказала народная синоптика Наталья Диденко.

Напомним, что в эти выходные, 28-29 октября, в Харькове ожидается облачная погода с прояснениями. Также синоптики прогнозируют порывы ветра до 20 м/с, местами – 25 м/с.

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