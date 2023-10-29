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Атмосферний фронт в дії — синоптики розповіли, якою буде погода в Україні впродовж тижня

29 жовтня 2023 20:17
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко
Погода в Україні на тиждень
Жінка під дощем. Фото: Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко

Згідно з прогнозами синоптиків, наприкінці жовтня та на початку листопада в Україні очікується аномально тепла погода через надходження повітряних мас ыз південних широт. Також завдяки атмосферним фронтам будуть дощі різної інтенсивності, місцями їх супроводжуватимуть грози. 

Про це повідомляє Meteoprog

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Погода в Україні на тиждень

Понеділок, 30 жовтня — цього дня в Україні опадів не передбачається, температура повітря вдень буде +14...+19 °С, вночі  +7...+12 °С.

Вівторок, 31 жовтня — цього дня очікується суха і тепла погода, опади можливі лише на Закарпатті. Температура повітря вдень буде  +15...+20 °С, вночі +7...+12 °С. 

Середа, 1 листопада — під впливом балтійського циклону вночі та вдень у переважній більшості областей пройдуть дощі. Стовпчики термометрів вдень прогріються до +13...+18 °С, вночі буде +8...+13 °С.

Четвер, 2 листопада — цього дня вночі на сході, вдень на півдні пройдуть дощі, місцями можливі навіть грози. Також синоптики попереджають про тумани. Температура повітря вдень +10...+15 °С, вночі +5...+10 °С. 

П'ятниця, 3 листопада — цього дня у південних, центральних та східних областях пройдуть дощі, місцями з грозами. Температура повітря вдень +11...+16 °С, вночі +6...+11 °С. 

Субота, 4 листопада — вночі у східній частині країни синоптики прогнозують дощі, вдень істотних опадів не передбачається. Температура повітря вдень +10...+15 °С, вночі +5...+10 °С. 

Неділя, 5 листопада — цього дня короткочасні дощі накриють лише західні області, на решті території без опадів. Температура повітря вдень +9...+14 °С, вночі +4...+9 °С.

Нагадаємо, синоптики зробили прогноз погоди на листопад — він буде аномально теплим. Наступного місяця збережеться тенденція до вологої погоди, а перший сніг та стійкі морози малоймовірні.

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