Женщина под дождем. Фото: Новини.LIVE

Согласно прогнозам синоптиков, в конце октября и начале ноября в Украине ожидается аномально теплая погода из-за поступления воздушных масс с южных широт. Также благодаря атмосферным фронтам будут дожди разной интенсивности, местами их будут сопровождать грозы.

Об этом сообщает Meteoprog.

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Погода в Украине на неделю

Понедельник, 30 октября, — в этот день в Украине осадков не предполагается, температура воздуха днем будет +14...+19 °С, ночью +7...+12 °С.

Вторник, 31 октября, — в этот день ожидается сухая и теплая погода, осадки возможны только на Закарпатье. Температура воздуха днем будет +15...+20°С, ночью +7...+12°С.

Среда, 1 ноября, — под влиянием балтийского циклона ночью и днем в подавляющем большинстве областей пройдут дожди. Столбики термометров днем прогреются до +13...+18°С, ночью будет +8...+13°С.

Четверг, 2 ноября, — в этот день ночью на востоке, днем на юге пройдут дожди, местами возможны даже грозы. Также синоптики предупреждают о туманах. Температура воздуха днем +10...+15°С, ночью +5...+10°С.

Пятница, 3 ноября, — в этот день в южных, центральных и восточных областях пройдут дожди, местами с грозами. Температура воздуха днем +11...+16°С, ночью +6...+11°С.

Суббота, 4 ноября, — ночью в восточной части страны синоптики прогнозируют дожди, днем существенных осадков не предполагается. Температура воздуха днем +10...+15°С, ночью +5...+10°С.

Воскресенье, 5 ноября, — в этот день кратковременные дожди накроют только западные области, на остальной территории без осадков. Температура воздуха днем +9...+14°С, ночью +4...+9°С.

Напомним, синоптики сделали прогноз погоды на ноябрь — он будет аномально теплым. В следующем месяце сохранится тенденция к влажной погоде, а первый снег и морозы маловероятны.