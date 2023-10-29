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Синоптики попередили про небезпечну погоду завтра — які регіони під загрозою

29 жовтня 2023 16:54
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко
Якою буде погода в Україні завтра, 30 жовтня
Люди йдуть вулицею в Києві. Фото: Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко

У понеділок, 20 жовтня, в Україні очікується комфортна осіння погода. Водночас опадів синоптики не прогнозують. Щоправда подекуди вночі та вранці очікується туман та сильні пориви вітру. 

Про це повідомляє Укргідрометцентр

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Погода в Україні 30 жовтня

Так, завтра в Україні опадів не передбачається. У східних областях вночі та вранці місцями туман. 

Вітер переважно південний, 7-12 м/с. Однак синоптики попереджають про сильні пориви в Карпатах, які сягнуть 19-24 м/с.

Температура повітря:

  • вночі +4...+9 °С,  у південній частині та західних областях +8...+13 °С; 
  • вдень +16...+21 °С, в Криму та на Одещині до 24 °С,
  • на сході та північному сході вдень +13...+18 °С, вночі +1...+6 °С.
Погода в Україні 30 жовтня
Погода в Україні. Фото: Укргідрометцентр

Погода у Києві та області 30 жовтня

Завтра у столиці буде мінлива хмарність, проте опадів не передбачається. 

Вітер південний, 7-12 м/с.

Температура повітря: 

  • в області вночі +4...+9 °С, вдень +16...+21 °С;
  • в Києві вночі +7...+9 °С, вдень +17...+19 °С. 

Попередження від синоптиків

Завтра, 30 жовтня, синоптики попереджають про сильні пориви вітру в Карпатах. Через це оголошено перший рівень небезпечності. 

Погода в Україні 30 жовтня
Попередження про пориви вітру. Фото: Укргідрометцентр

Нагадаємо, синоптики зробили прогноз погоди на листопад — він буде аномально теплим. Наступного місяця збережеться тенденція до вологої погоди, а перший сніг та стійкі морози малоймовірні.

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