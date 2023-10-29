Какая будет погода в Украине завтра, 30 октября

Люди идут по улице в Киеве. Фото: Новини.LIVE

В понедельник, 20 октября, в Украине ожидается комфортная осенняя погода. В то же время осадков синоптики не прогнозируют. Правда, местами ночью и утром ожидается туман и даже сильные порывы ветра.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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Погода в Украине 30 октября

Так, завтра в Украине осадки не предвидятся. В восточных областях ночью и утром местами возможен туман.

Ветер преимущественно южный, 7-12 м/с. Однако синоптики предупреждают о сильных порывах в Карпатах, до 19-24 м/с.

Температура воздуха:

ночью +4...+9 °С, в южной части и западных областях +8...+13 °С;

днем +16...+21 °С, в Крыму и Одесской области до 24 °С,

на востоке и северо-востоке днем +13...+18 °С, ночью +1...+6 °С.

Погода в Украине. Фото: Укргидрометцентр

Погода в Киеве и области 30 октября

Завтра в столице переменная облачность, однако осадков не ожидается.

Ветер южный, 7-12 м/с.

Температура воздуха:

в области ночью +4...+9 °С, днем +16...+21 °С;

в Киеве ночью +7...+9 °С, днем +17...+19 °С.

Предупреждение от синоптиков

Завтра, 30 октября, синоптики предупреждают о сильных порывах ветра в Карпатах. В связи с этим объявлен первый уровень опасности.

Предупреждение о порывах ветра. Фото: Укргидрометцентр

Напомним, синоптики сделали прогноз погоды на ноябрь — он будет аномально теплым. В следующем месяце сохранится тенденция к влажной погоде, а первый снег и морозы маловероятны.